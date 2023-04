Primeras imágenes de la llegada de Jey Mammón a España

Este miércoles, Jey Mammón voló hacia España y a su llegada fue abordado por la prensa. El exconductor de La Peña de Morfi decidió dejar el país luego de tomar estado público la denuncia de Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual.

Así, apareció en el aeropuerto de Ezeiza y se embarcó hacia el viejo continente, con muy poca predisposición para hablar con el periodismo. Ahora, se conocieron las primeras imágenes del músico al arribar en Madrid.

Jey Mammón a su llegada en España.

Si buscaba algo de tranquilidad, se esfumó cuando fue abordado por periodistas de LAM (América) y Socios del espectáculo (El Trece) que le preguntaron cómo se sentía. “Muy bien”, respondió el músico, con lentes transparentes, remera amarilla, campera de cuero y sin la gorra con la que lo habían fotografiado durante el vuelo.

Por otro lado, Jey no quiso revelar cuánto tiempo se quedará en España y a su salida del aeropuerto se le acercó una señora para darle fuerzas.

“¿Crées que vas a poder descansar?”, le consukltó la prensa. “Si me dejan ustedes, sí”, replicó. “¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de llegar a un taxi. “¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar” admitió.

“¿Notás un maltrato de parte de los periodistas?”, le preguntaron. “De parte de ustedes, no. Pero dije que no iba a hablar más y por lo pronto esperaría que lo entiendan”, respondió el conductor.

“¿Podés decirnos cuánto tiempo te vas a quedar acá?”, insistió una de las cronistas. “¡Qué pesadilla!”, resopló el conductor, mientras buscaba abordar un taxi y volvía a escuchar las preguntas. “No voy a contestar nada”, cerró, antes de subir al vehículo.

Así se camufló Jey Mammón dentro del avión en el que se fue a España

Jey Mammón decidió abandonar Argentina después del escándalo por la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto en 2020.

Si bien el actor realizó un descargo en sus redes y brindó cuatro entrevistas, optó por irse del país para poder descansar, según lo que él mismo indicó.

“Necesito relajar la cabeza y descansar un poco”, dijo en respuesta a la pregunta del cronista de LAM sobre el por qué de su viaje al exterior, previo a subirse al avión.

Ya en el vuelo, el exconductor de La Peña de Morfi fue capturado por su acompañante de asiento en una foto vistiendo una gorra con la visera baja y auriculares para mantenerse alejado de la atención pública.

Así iba Jey en el avión a Madrid

No está claro si se confrontó con el pasajero que lo expuso en las redes sociales, pero antes del vuelo había afirmado que no temía a lo que le diga la gente.

Jey Mammón partió hacia Madrid, España, en un vuelo nocturno, acompañado por un amigo que lo llevó hasta el aeropuerto y lo acompañó hasta la puerta de pre-embarque para protegerlo del acoso mediático. La noticia sorprendió a muchos, ya que el humorista viajó solo y no tiene fecha de regreso.

El periodista Santiago Sposato se encontró con Jey en el aeropuerto y trató de obtener algunas declaraciones, pero el actor respondió de manera escueta.

“Me ves así, solo, frente a toda la gente ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir. Ya hablé y dije todo lo que tenía para decir, di las notas que tenía que dar y ya dije todo”, manifestó.

Jey Mammón se va del país.

Cuando Sposato le preguntó sobre el relato de Benvenuto, quien aseguró que el actor estaba depresivo y fumaba marihuana todo el día, Jey optó por no defenderse y se negó a dar declaraciones al respecto.

Jey Mammón se va del país.

Sposato también le preguntó sobre su contrato con Telefe, después de que el canal lo apartara de La Peña de Morfi y ya tendría su reemplazo definitivo.

“No hay rescisión, es de común acuerdo. Te están pidiendo que te vayas y ya te dije que no te voy a decir más nada. No sé qué más querés que te diga”, respondió Mammón, visiblemente molesto ante la presencia y las preguntas del periodista.