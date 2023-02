Ni uno ni dos, entran más participantes a Gran Hermano y la casa va a explotar: cuándo será

Al cierre de la gala de este jueves, Santiago Del Moro hizo un anuncio que va a revolucionar a la casa de Gran Hermano. Este lunes ingresan 6 participantes a la casa más famosa del país.

La imagen es impactante. Seis valijas perfectamente alineadas anuncian el ingreso de nuevos integrantes al reality.

En el comunicado impreso se lee “integrantes”, pero Del Moro agregó “participantes/jugadores” cuando lo anunció y agregó: “se van a sorprender y se van a divertir”.

Ante la catarata de preguntas, Del Moro solo se limitó a responder que se trata de personas. Las preguntas son miles: ¿se estira el juego?¿son jugadores nuevos?¿ex participantes?. Este bombazo promete revolucionar la casa.

“ENTRAN 6″ LAS ESPECULACIONES EN LAS REDES SOCIALES

En las redes, la noticia no pasó desapercibida y empezaron a llover las teorías. La que más suena es que se trata de los familiares.

Ante la salida del próximo eliminado van a quedar solo seis jugadores, número que coincide con la cantidad de nuevos integrantes.

Entre otras teorías, algunos tuiteros especulan que en el caso de que sean familiares, sería para ayudar a los jugadores en la prueba semanal por el presupuesto. Sería poco probable porque la prueba, generalmente, es el jueves. Esto despierta otra pregunta. Si son familiares, ¿se van a quedar algunos días?

Los memes no tardaron en aparecer.

Entran 6 participantes a la casa y las redes explotaron

¿CUÁNDO TERMINA GRAN HERMANO?

La pregunta del millón. En LAM, Ángel De Brito aseguró que la final de Gran Hermano podría retrasarse un poco y terminar en abril en lugar de marzo, como estaba previsto.

Esto no le va a caer en gracia a Romina porque la ex diputada está desesperada por ver a sus hijas, pero todavía no hay nada confirmado desde la producción.

Es más, hace algunos días Santiago Del Moro bromeó con Alfa sobre esto. “¿Vos sabés cuándo termina Gran Hermano?” le preguntó el conductor al recientemente eliminado y ante la respuesta soltó un “yo tampoco” seguido de una gran carcajada.

Lo cierto es que el final del reality está condicionado por Gran Hermano Chile que usará la misma casa y ya está todo listo para que comience.