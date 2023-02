Quién está detrás de “Big Primo”, el psicólogo de Gran Hermano

“Parece que te llena la cabeza”. Con esta frase de Romina, se encendieron las alarmas en las redes sociales y todo explotó. ¿Manipulan las decisiones de los jugadores?¿Direccionan las jugadas? El “Big Primo” o “Primo” (que no es Marcos) quedó expuesto. ¿Quién es el famoso Juan del que hablan los jugadores?

Cuando pasó lo de Thiago y su crisis de angustia al conocer la información de la causa de su papá por una pelota que mandaron de afuera, empezó a sonar el nombre de Juan. Allí nos enteramos que era el psicólogo de los participantes.

Su nombre completo es Juan Rodríguez Mentasti y es psicólogo clínico, En su cuenta de Instagram publica su matrícula “MN 25219″ y se presenta como “el oído detrás de Gran Hermano”.

Quién es el "big primo" que escucha detrás de las paredes

EL ROL DEL PSICÓLOGO EN GRAN HERMANO

En 2016, Mentasti habló con diario La Nación. Era la primera vez que la productora, en ese caso Endemol (la dueña del formato) autorizaba a un psicólogo indoor a dar su palabra.

Juan Rodríguez Mentasti, el "primo", psicólogo de Gran Hermano

Allí, Juan habló de la figural del psicólogo y cómo es la dinámica para hablar con los participantes. “Aunque la modalidad del psicólogo no existe en todos los países, es importante que los chicos tengan esa figura, ese momento en el que no son filmados; si no la fantasía de ser vistos todo el tiempo es enloquecedora” explicó Mentasti.

“La figura de GH es totalmente paternalista y en alguna medida el psicólogo ocupa ese espacio porque los chicos lo toman como un lugar de cuidado” sostiene el profesional. En la versión 2023 del reality más que un padre, es el “primo”.

Hace un par de días, Rodríguez Mentasti hizo un extenso descargo sobre la figura del psicólogo en los realities de este tipo, tras una crítica en la que los llamaban “los piratas del siglo XXI”.

El descargo de Juan, el psicólogo de Gran Hermano

PSICÓLOGO FULL TIME, ABIERTO 24/7

El psicólogo está disponible todo el tiempo. Los participantes no tienen idea de la hora, así que la crisis puede pasar a las 10 de la mañana o a las 4 de la madrugada.

Juan está con el teléfono encendido permanentemente para atender las necesidades de los participantes cuando lo necesiten. No hay sesiones programadas.

En una de las ediciones anteriores, el profesional tuvo que atender a un participante mientras estaba de viaje en Panamá, atendiendo cuestiones del reality del país caribeño.

La angustia de Camila por sentirse sola en la casa

Cuando los jugadores salen de la casa, tienen una primera sesión con él y un día después reciben el celular. “Es para que puedan descansar y vayan volviendo paulatinamente a la realidad, que se modificó desde el día en que ingresaron” aseguraba Mentasti.

¿EL “PRIMO” MANIPULA A LOS JUGADORES?

En la justificación de Romina, la jugadora reconoció que tenía una decisión tomada, pero “pasó algo” que la hizo cambiar de idea. En ese momento, Santiago Del Moro la interrumpió y ella tuvo que dar el nombre de la jugadora que salvaba.

En el video publicado por el twittero y analista de Gran Hermano, @ElLauchaOkey, en varias conversaciones, algunos jugadores de Gran Hermano coincidieron en que el “Big primo” les dijo algo que cambió su juego. En las redes se especulaba desde hace tiempo, pero ya está, quedaría confirmado. ¿No?