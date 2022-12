Gran Hermano: Thiago se enteró de lo que pasó con su papá y entró en una crisis de nervios

Tras el ingreso de Thiago a la casa de Gran Hermano, la familia del participante fue protagonista de cientos de notas e historias sobre ellos.

Una familia humilde con niños que no iban a la escuela y salían a cartonear. Una hermana mayor que hacía las veces de madre y un padre presente que iba a las galas para alentar a su hijo.

Aseguran que detuvieron al papá de Thiago de "Gran Hermano" (Captura de pantalla)

Un día esa misma familia fue título de todos los portales del país, pero de la peor manera. Julio Medina, el papá de Thiago, fue detenido por violencia de género. El hombre habría llegado ebrio y tras atacar a una de las hermanas del participante, terminó golpeando a otra.

El hombre fue detenido y liberado a las semanas, con una perimetral por lo que no se puede acercar a su casa, ni mantener contacto con sus hijos.

THIAGO SE ENTERÓ DE LA PEOR MANERA

Este lunes había un clima raro en la casa. La transmisión de Pluto Tv se cortó por muchísimo tiempo, más que el habitual, y el semblante de los participantes no era el mejor.

Aparentemente, desde afuera tiraron una pelota con información sobre la situación del padre de Thiago, lo que motivó que el participante tuviera una fuerte crisis de nervios que debió ser atendida por el psicólogo de la casa.

Si bien no hay confirmación oficial, una conversación entre Daniela, Marcos y Julieta aclara un poco el panorama. “¿Cómo está Thiagui?” comenzó preguntando Julieta.

“Está mejor, le agarra bajón por momentos, pero está mejor. Le alivió mucho hablar con Juan (el psicólogo de GH). Le dijeron que mucho no hable acá del tema para que no se expanda”, confesó Daniela.

Thiago, el líder de la semana en Gran Hermano, salvó a un compañero.

Y agregó que le confesaron que todo el tema judicial estaba solucionado: “Si no se lo contaron antes fue porque no era nada grave”. Lo que no queda claro es qué le llegó de afuera y qué le contó la producción.

Además, la pareja de Thiago dio detalles de lo que vio sobre la repercusión de la noticia en los principales portales del país. “Me puso en shock el simple hecho de la dimensión”, contó y luego contaron la transmisión.