Gran Hermano: Thiago expresó su deseo de que entren mujeres en el repechaje y lo destrozaron en las redes

Thiago y Daniela dieron miles de vueltas dentro de la casa de Gran Hermano y tras varios momentos, los jóvenes pudieron concretar una relación amorosa. Todo esto terminó rápidamente con una discusión y el hombre ya espera por nuevas mujeres para conquistar.

El pasado viernes, la pareja dio vuelta de página tras una fuerte discusión y el amor quedó en el pasado. Para no perder tiempo y seguir disfrutando del juego, el joven de González Catán espera ansioso por el repechaje.

Durante este fin de semana, Thiago se sentó al borde de la pileta y mantuvo una conversación con Alexis que dejó atónitos y enojados a los usuarios de las redes sociales.

“Quiero que entren nuevas chicas. A la placa Daniela... Que entre un chabón y le esté tirando los perros a Dani, deja que haga la de ella”, fue la frase que causó polémica. De esta manera, el joven expresó en pocas palabras que su relación con Daniela quedó absolutamente en el pasado.

Segundos después y sin esperar la respuesta de su compañero, hizo el gesto de lavarse las manos y cerró: “que entren tres minas ahí, ni cabida yo, mira, hago esto”.

Thiago y Daniela, una noche de pasión descontrolada

El pequeño clip fue grabado por una persona que se encargó de viralizarlo en las redes sociales donde explotó la polémica. “Thiago la quiere rajar a daniela de la casa, la única mina que le dio bola, para estar con una nueva”, “Recuerden que casi sacan a Daniela de la casa porque decían que usaba a Thiago. A ella no hay que sacarla a él sí”, fueron algunos de los cientos de comentarios en el posteo.

Thiago y Nacho se besaron en la pileta y se cumplió el sueño de los seguidores

Casi desde que arrancó Gran Hermano, los usuarios de las redes formaron una pareja con la que soñaban que se concrete. Se trata de Thiago y Nacho, quienes mostraron ser muy buenos amigos pero los seguidores del programa querían ver algo más.

Algunos días atrás y sin saberlo, Thiago cumplió el sueño de muchos televidentes. En medio de un juego en la pileta, se mostró muy cariñoso con Nacho y los dos volvieron a despertar las esperanzas de sus fans de verlos juntos.

Thiago y Nacho muy cerca en la pileta de Gran Hermano.

Si bien la mayoría sabe que se trata de un juego y de un “shippeo”, las fotos y el video de los dos en la pileta de la casa más famosa del país fue de lo más comentado en las redes, sobre todo en Twitter.

“Si hacen una recopilación de todos los amagues de besos de Thiago y Nacho, el tape dura todo el programa”, “alguien me explica que pasó ahí?”, “Ya es medio acosador lo de Thiago”, “Termina en trío!!! Ya lo avise”, “Nacho le dice varias veces que no, eso es acoso, para el no hay sanción?”, fueron algunis de los comentarios.