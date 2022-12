Gran Hermano: Emilia Mernes, Bizarrap y Duki se bajaron de “La Frodoneta”

Agustín Guardis se había convertido en uno de los participantes con más aguante afuera de la casa. Después de que el resto de los participantes lo aislaran y lo trataran mal, se ganó el cariño de la gente.

El jugador tuvo una época en la que se convirtió en líder positivo. Por un problema de salud no pudo realizar una prueba, pero se quedó toda la noche despierto haciéndole el aguante a sus compañeros.

Famosos como Jimena Barón, Duki, Bizarrap, Coscu y Emilia Mernes, se subieron a “la Frodoneta”, una mezcla de la Scaloneta y Frodo, el apodo que le puso la gente a Agustín.

Bizarrap, Coscu y Duki, fans de Agustín

En aquel momento, hasta el Kun Agüero tuiteaba sobre Frodo y muchos más celebraban la buena onda del jugador.

LA FRODONETA, CADA VEZ MÁS ROTA

Pero desde hace un par de semanas, Agustín viene teniendo actitudes y haciendo comentarios que dejan mucho que desear.

Primero, cuando reconoció que tiene una carpeta en Drive con todos los desnudos que alguna vez le mandaron. Si esa chica tiene una mala actitud con él, el participante amenazó con publicarlas.

Después se obsesionó con Julieta. No paró de hablar de ella por días y no tuvo comentarios muy felices. Llegó a lanzar que si ella no le daba bola, era capaz de mandarla a la placa.

Lo mismo con Lali. El participante hipotetizó que si entraba la cantante y actriz a la casa, la iba a obligar a dar el consentimiento. Eso y decir que abusaría de ella es casi lo mismo.

Después se la agarró con Alfa y empezó a tener actitudes mezquinas y polémicas. Le robó el papel higiénico, le sacó cosas de su mesita de luz y amenazó con defecar en uno de sus pañuelos.

Por todo esto, las redes explotaron contra Frodo y los que estaban arriba de la Frodoneta se empezaron a bajar, uno a uno. Una usuaria de Twitter le preguntó a Emilia Mernes sobre su postura y la cantante confirmó que no apoyaba más al jugador.

Emilia Mernes, Duki y Bizarrap se bajaron de la Frodoneta

Bizarrap y el Duki también mostraron su postura, pero de una manera menos directa. Los artistas solo se limitaron a retuitear un tuit que decía que se bajaba de la Frodoneta.

Emilia Mernes, Duki y Bizarrap se bajaron de la Frodoneta