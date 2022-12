Tras las polémicas declaraciones de Agustín en Gran Hermano, piden cancelarlo e hicieron memes en su contra

En Gran Hermano no hay nada dicho, los que ayer eran favoritos del público, dejan de serlo y eso pasó con Agustín. Semanas atrás, el joven era un candidato a ganar del reality de Telefe, pero sus declaraciones y actitudes de los últimos días, lo pusieron en otro lugar y hasta piden que lo cancelen.

Primero, no cayeron bien varios comentarios que Agustín hizo sobre Julieta Poggio, una de sus compañeras. El joven comentó que quería “encararla”, sabiendo que ella está de novia, y sus formas de expresarlo no fueron las mejores.

“Dios mío, qué ganas de agarrarla así. Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra... Se me están acabando las pulgas, en cualquier momento la encaro de una, ya fue. Se me está acabando la paciencia”, aserguró.

“Muy respetuoso fui, demasiado. Es hermosa, me calienta que sea así. No estaría con una mina así en pareja, pero para estar un rato sí, tiene un andar... Tiene el mejor andar de la casa. Es increíble cómo se mueve. Qué linda. Y si no, no pasa nada. Total, la mando a placa y a la mierda”, dijo respecto a si la joven le daba lugar o no.

Además, en una charla con otros chicos de la casa de GH, contó que tiene una carpeta en Drive donde guarda fotos íntimas de distintas chicas que le enviaron. Y aseguró que las guardó porque “si se mandan algún ‘moco’, saco la carpetita y empiezo...”.

Las redes estallaron conta Agustín y muchos se bajaron de la “Frodoneta”

La imagen de Agustín cayó en los últimos días, por lo que ya no es el más querido y “cuidado” por el público afuera de la casa. A tal punto, que en redes pidieron su cancelación y expresaron su deseo de que el joven sea el próximo eliminado, si es que queda en placa.

En su momento, se habló de la “Frodoneta” y fue tendencia en redes varias veces porque la gente afuera lo quería en la final. Es que el joven no era muy querido y respetado por sus compañeros y por eso quisieron ayudarlo con sus votos.

Sin embargo, se conoció una nueva faceta del jugador que no fue bien vista y ahora piden que todos “se bajen de la Frodoneta” y los memes para expresar repudio no se hicieron esperar.

Las redes estallaron conta Agustín de Gran Hermano.

Las redes estallaron conta Agustín de Gran Hermano.

Las redes estallaron conta Agustín de Gran Hermano.

Las redes estallaron conta Agustín de Gran Hermano.

Las redes estallaron conta Agustín de Gran Hermano.

Las redes estallaron conta Agustín de Gran Hermano.

Las redes estallaron conta Agustín de Gran Hermano.

Las redes estallaron conta Agustín de Gran Hermano.