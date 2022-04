Melody Luz encontró en la cama a Alex Caniggia con Majo Martino: “No me sorprende para nada”

Alex Caniggia generó revuelo luego de pasar dos noches juntito a Melody Luz en la suite de El Hotel de los Famosos, aunque la relación no prosperó y no llegaron a formar pareja. En la edición de este miércoles, se lo vio a Alex “cuchareando” con Majo Martino, en frente de Melody. A lo que Martino dijo: “¿Qué me puede reprochar? No da”.

En la noche de la habitación de huéspedes de El Hotel de los Famosos, Majo Martino le tiró almohadones a Alex Caniggia. El hijo de Claudio Paul se hizo el enojado y le dijo: “Te zarpaste mal, me calenté”.

Segundos después, Alex se acercó a la cama de la periodista, y a pesar de verse poco por la oscuridad de la pieza, se pudo deslizar que le dio un beso a Majo cuando se paró al lado de su cama. “Hoy me robo un piquito, una cosa así, no se”, explicó Martino, en un corte de edición.

A la mañana siguiente, en la misma habitación, Alex le insistió a Martino que se levantará, que ya era tarde. “Majo, arriba, vaga. ¡Qué vaga de m….. que sos!”, le dijo. Aunque al instante, entró Melody Luz, bailarina que se hizo conocida en ShowMatch, y con quien Alex vivió dos noches fogosas en la suite de El Hotel.

Alex Caniggia y Melody Luz vivieron momentos de tensión sexual durante la estadía

Al ver entrar a Melody, Alex le dijo a Majo: “No te levantes, dormí ahí”, y se metió a su cama con ella. La bailarina forma parte del staff, de los empleados de El Hotel en esta semana, por lo tanto ingresó a la habitación a hacer las camas. Mientras Melody hacía su trabajo, Alex susurraba con Majo, tapados por las sabanas y en posición de estar “cuchareando”.

“No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con Majo, cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad es que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo hacer lo suyo”, dijo Melody en un corte de edición.

Majo Martino tiene 37 años, es periodista, productora, notera y estuvo como angelita en LAM

Luego, arribó el gerente Gaby Oliveri, quien generó la queja de Majo Martino sobre la cantidad de gente que impedía su coqueteo con Alex. “Es la única cama que no puedo hacer”, le señaló Melody al periodista, en referencia a que Majo y Alex no se salían de la misma.

“Bueno, pero a los huéspedes hay que esperarlos. No queda otra”, le señaló Oliveri a Melody. Después, detrás de escena, Majo dio su versión sobre la molestia de Melody: “Si fuéramos otra cosa, todavía. Pero siendo amigas, ¿qué me puede reprochar? No da”.

Melody tiene 24 años, es bailarina y se hizo conocida cuando participó del Bailando

ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ, FOGOSOS

Este lunes, Alex Caniggia y Melody Luz pasaron la noche juntos en la suite de “El hotel de los famosos” y amanecieron cariñosos por de más. Luego de varias semanas de histeriqueo y tensión sexual entre ambos, se encontraron a solas en una de las habitaciones más deseadas por los participantes.

Cuando sus compañeros los dejaron solos, se dio una situación caliente entre Alex y Melody. “Qué piel suave, ¿te lo dije? Muy suave”, le dijo el mediático a la bailarina mientras acariciaba su espalda. “No”, le respondió en tono cómplice, disfrutando de las caricias de Caniggia.

Pero el romántico momento, que cada vez se ponía más intenso, fue interrumpido por Walter Quejeiro, quien les advirtió que se les había terminado el tiempo en la habitación.

“Permiso, disculpen. Es la hora del check out, ya se pasó media horita. Señor, si quiere le dejo diez minutitos más”, dijo Queijeiro al observar lo que ocurría entre sus compañeros.

Melody estaba encima de Alex, en una situación muy íntima cuando el periodista deportivo los vio. Por lo que Walter decidió retirarse y dejarlos solos, y aseguró que no contará nada de lo que vio en la suite.