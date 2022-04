Alex Caniggia y Melody Luz tuvieron una noche de pasión en la suite de “El hotel de los famosos”

Alex Caniggia y Melody Luz volvieron a pasar la noche juntos en la suite de “El hotel de los famosos” y amanecieron muy fogosos y cariñosos por de más. Luego de varias semanas de histeriqueo y tensión sexual entre ambos, se encontraron a solas en una de las habitaciones más deseadas por los participantes.

“Se ve que estuvieron hasta tarde porque cuando entramos, estaban abrazados así, tipo osito polar”, describió Rodrigo Noya al ingresar a la habitación a levantarles el pedido del desayuno y le pidió a Walter Queijeiro que tuviera paciencia para preguntarles qué iban a querer desayunar: “Esperá a que se desenganche Melody”.

Alex Caniggia y Melody Luz: masajes y desayuno hot después de una noche de pasión.

Una vez que los dos estuvieron dispuestos a escuchar, le dieron las opciones que tenían para comer como huevos revueltos, tostado de jamón y queso o de tomate y queso para Melody, que es vegetariana. El hijo de Claudio Paul Caniggia apenas levantó el pulgar desde abajo del cubrecamas para dar el ok a todo lo que le ofrecieron.

“¿Y una sodita con hielo?”, agregó Queijero al menú y el hijo del Hijo del Viento volvió a decir que sí. “Yo quiero jugo de naranja y un té, no tomo café”, puntualizó Melody casi en off, ya que no se la veía por estar tapada por la humanidad de Alex, que no la soltaba y seguí ahí, a su costado. “Ahí había un clima caliente...”, sintetizó Walter y cerró la puerta.

Mimos, besos y caricias entre Alex Caniggia y Melody Luz

Pero fue cuando sus compañeros los dejaron solos que se dio una situación aún más caliente entre Alex y Melody. “Qué piel suave, ¿te lo dije? Muy suave”, le dijo el mediático a la bailarina mientras acariciaba su espalda. “No”, le respondió en tono cómplice, disfrutando de las caricias de Caniggia.

Pero el romántico momento, que cada vez se ponía más intenso, fue interrumpido por Walter Quejeiro, quien les advirtió que se les había terminado el tiempo en la habitación.

“Permiso, disculpen. Es la hora del check out, ya se pasó media horita. Señor, si quiere le dejo diez minutitos más”, dijo Queijeiro al observar lo que ocurría entre sus compañeros.

Melody estaba encima de Alex, en una situación muy íntima cuando el periodista deportivo los vio. Por lo que Walter decidió retirarse y dejarlos solos, y aseguró que no contará nada de lo que vio en la suite.