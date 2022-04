Alex Caniggia contó su relación con Diego Maradona cuando era chico: “Me daba habanos y whisky”

Alex Caniggia es uno de los participantes más queridos en “El hotel de los famosos” (El Trece). A pesar de que tiene mala fama, muchas figuras del medio resaltan que es un personaje que arma para las cámaras, ya que en el día a día es muy diferente, incluso una persona de la que se puede ser amigo y mantener una conversación.

Y fue en una charla común con sus compañeros del programa que el mediático contó una anécdota con Diego Maradona de cuando él era chico. Es que compartió bastante con el astro del fútbol, ya que era amigo y fue compañero de su padre, Claudio Paul Caniggia.

La historia surgió cuando el Pato Galván le preguntó al exfutbolista, Chanchi Estévez, si se había cruzado en algún momento con el padre de Alex y con Diego Maradona. Luego de que el ex-Racing contó que solo con Maradona, el conductor desvió la charla al mellizo de Charlotte Caniggia.

“¿Y vos Alex, te acordas la primera vez que te cruzaste al Diego?”. “Sí, un montón de veces”, respondió. “Pero la primera, contame una de chiquito”, le pidió intrigado el Pato.

“Ah, hubo una vez, me dice, la primera vez que lo vi, era chiquito y todos le pedían foto. Estábamos en la habitación, en Londres, Penthouse, arriba de todo, en el Four Seasons de Londres”, arrancó su recuerdo.

“Me dice pibito, ¿nos sacamos una foto?”, y le dije “no, yo no quiero ninguna foto” y mi viejo se reía”, contó Alex Caniggia. Y eso fue lo que hizo Pato Galván al escuchar la anécdota: largarse a reír.

Alex puntualizó: “Ibamos a clubes, íbamos a todos los partidos con mi viejo, viajábamos...”, recordó el joven sobre sus salidas con su papá y el Diez.

“Siempre me decía el gordo, ‘eh, quédate a hacerme compañía pibe, no te vas a ir a dormir’. Porque Diego no se quería ir a dormir y todos se querían ir a dormir”, continuó.

Y cerró entre risas: “Y le decían mirá Diego, son las cinco de la mañana, y me decía Diego, che, dale, te quedás conmigo? Y mi viejo me miraba como ¿te querés quedar con el Diego? Y le dije ‘sí, ya fue’, y me quedaba con el Diego. Me daba habanos, whisky”.