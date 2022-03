Nico Maiques es el nuevo en “El Hotel de los famosos” y Alex Caniggia le puso un picante apodo

Tras la salida de Leo García del “Hotel de los famosos”, por decisión propia, la producción eligió a otra figura para que lo reemplace. Se trata de Nico Maiques, quien se hizo conocido por su personaje del mellizo de Benjamín Rojas en “Floricienta”, aunque su ingreso al reality no le cayó muy bien a algunos participantes.

El actor ingresó con muy buena onda al hotel y repartió picos a algunos de sus compañeros. Pero con quien tuvo el primer encuentro picante fue con Alex Caniggia, a quien le rompió la cama y lo despertó en la mañana mientras dormía en la casa del staff.

“Caniggia, señor emperador. Me voy a acostar con él”, dijo Maiques mientras subía a la cama del mediático, pero una baranda mal ajustada se soltó y casi cae al piso. Fue en ese momento que Alex no perdió el tiempo y le adelantó que le pondría un sobrenombre.

Alex Caniggia le puso un apodo a Nico Maiques.

“Te voy a hacer un apodo. Yo lo invento”, le dijo Alex a Nico, mientras este le recordaba que había propuesto “duende”. “¿Duende? ¿Te pareces a un duende? ¡Un elfo! ¡Te parecés un elfo! ¡Elfo!”, concluyó El emperador antes de dirigirse a la cocina a comenzar a trabajar.

Nico Maiques ingresó como staff al Hotel de los Famosos

Al ser el “nuevo”, Nico ingresó sin privilegios y fue directo al staff para cumplir con tareas de servicio. Y lo primero que tuvo que hacer, apenas se instaló en el lugar, fue presentarse en la cocina para que le asignaran sus primeras tareas y justamente fue limpiar los alrededores de la pileta bajo la supervición de Alex Caniggia, uno de los personajes más picantes del reality.

“No lo aguanto más. No quiero ningún compañero nuevo. ¿Qué es eso de un compañero nuevo? ¿Qué es eso? Viene uno nuevo, cómodo, una semana menos, sin laburo, viene fresco... No, eso no va”, opinó el mediático sobre el nuevo.

Y al ver el ensusiasmo de su compañero por dejar todo impecable y limpio el primer día, el hermano de Charlotte expresó: “Te quiero ver en una semana. Destroyed vas a estar. Hecho mier... A ver si tenés aguante físico, es lo primordial acá”.