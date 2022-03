Leo García que se escapó de “El hotel de los famosos” y en su lugar ingresa un recordado actor de “Floricienta”

Esta semana debutó con muy buen futuro “El hotel de los famosos”, el reality de El Trece en el que 15 figuras del mundo del espectáculo y lo deportivo conviven en un hotel y compiten para salvarse de las nominaciones y posterior eliminación.

El público se prendió a ver a los mediáticos haciendo los quehaceres del lugar y también disfrutando de los servicios y amenities del mismo pero la producción ya comenzó a resolver inconvenientes que surgen sobre la marcha. Y es que debieron buscar un reemplazante de forma urgente.

¿Qué pasó? Leo García decidió escaparse del hotel en el que convivía con los famosos y de este modo inesperado abandonó el ciclo.

Y la buena noticia es que se incorporará un actor que muchos recordamos por su rol en “Floricienta” y en otras ficciones más, nos referimos a Nico Maiques. Así lo reveló el periodista de Radio 10 Agustín Rey en su cuenta de Twitter.

¿Qué le pasó a Leo García?

Leo García trajo al reality “El hotel de los famosos” la primera situación particular e inolvidable, algo de lo que ya se había hablado en “Intrusos”, antes de que el formato debutara en El Trece.

“Leo García no está más. Se fue del hotel y no volvió nunca más. Ya están buscando su reemplazo”, dijo en su momento la panelista Marcela Tauro. Y Lucas Bertero sumó: “Lo que dicen en ‘El hotel de los famosos’ es ‘esto no es una cárcel, el que quiere se va’. Ahora, te perdés el premio de 10 millones de pesos”.

Mientras tanto, la competencia entre los artistas continúa y Rodrigo Noya ganó el desafío de huéspedes y eligió a Sabrina Carballo para ir juntos a la suite del hotel y pasar una noche juntos. “El Chanchi creo que no se lo va a tomar a mal para nada, porque nos vio convivir y sabe el tipo de vínculo que tenemos, no creo que lo afecte. Estoy pensando en el juego, me llevo increíble con Sabri, creo que es de las que más hablé en el juego, y creo que si voy a estar solo la quiero como lo que ha sido estos días, que fue como mi hermana”, dijo el actor ganador sobre el futbolista que fue pareja de la actriz.