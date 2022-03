El Kun Agüero recuerda a Diego Maradona: “Cuando hablo con Benja es como si estuviese acá todavía”

El retiro de Sergio “Kun” Agüero fue una noticia totalmente sorpresiva y sentida por los amantes del fútbol argentino. Sin embargo, a pesar de no tener planes de jugar, el ex delantero viajará a Qatar para acompañar a la Selección siendo invitado especial de la FIFA.

“Vine por la FIFA y me dijeron que querían que vaya, yo estaba en Miami, y como estoy al pedo, en un día se resolvió todo para venir a Qatar y me dijeron que me trataban como una leyenda. No es lo mismo que cuando jugás que no tomás dimensión, pero que te consideren de esa manera, decís, valió la pena tanto esfuerzo”, declaró el futbolista en una nota con TyC Sports.

El futbolista reveló que con su hijo Benjamín hablan mucho sobre su abuelo Diego Maradona.

El Kun ya se encuentra en el país de Medio Oriente para presenciar el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Fue entonces cuando el futbolista conversó con los periodistas de los medios deportivos, lanzando frases emotivas para este nuevo momento en su vida.

El futbolista habló sobre su posible regreso a la cancha de juego. “Ayer (martes) se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar”, lanzó. “Los médicos me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses sin actividad, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar”, dijo sincero el Kun desde su estadía en Qatar.

Aunque uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando el Kun habló sobre su ex suegro y padre de su hijo Benjamín, Diego Armando Maradona.

El Diego presente en su vida

Durante la entrevista en TyC Sports, el Kun Agüero conversaba con los periodistas y hacía referencia a la ropa que debía usar para la ocasión. Partiendo de un traje formal, el futbolista dudaba en combinarlo con corbata o moño.

En el momento, surgió el comentario de Gastón Recondo sobre el famoso moño amarillo que usó Diego en el sorteo del mundial de Rusia 2018. “Ese fue buenísimo, ésos son para personajes tan lindos como es Diego que por ser él, le queda bien digamos, quien va a decirle algo”, expresó el Kun.

A raíz del comentario de su compañero, Ariel Senosiain profundizó sobre la forma en la que Agüero hablaba para referirse a Maradona: “Le queda y es dijiste, ¿hay que hablar en presente todavía?”, incursionó el periodista.

A lo que el ex delantero respondió: “Obvio, para mí sí. Yo cuando hablo con Benja es como si estuviese acá todavía y Benja siempre se acuerda cuando estamos charlando, pero sí, hay que tenerlo presente siempre”.