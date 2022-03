El Kun Agüero justificó su polémica opinión contra las vacunas en Twitch

Segio Kun Agüero encendió la cámara para un nuevo streaming en su canal de Twitch e inició con una dura aclaración sobre sus dichos en contra de las vacunas en su última aparición con Ibai Llanos.

El ex delantero de Manchester City, Barcelona, Atlético de Madrid e Independiente había quedado en el ojo de la tormenta cuando aseguró en cámara abierta que las “vacunas no sirven para un carajo”, lo que provocó una reacción a nivel nacional del debate.

"La vac-una no sirve para un carajo" Ratificó el Kun Aguero, e hizo estallar al periodismo ensobrado militante. — Julio Razona (@JulioRazona) March 3, 2022

Ante esta situación, el CEO de Krü decidió aclarar sus palabras para evitar cualquier malentendido y dejó en claro que no es antivacuna: “A ver, no dije eso para que debatamos si la vacuna es una mierda. Claramente no agarraron lo anterior que dije que me vacune en junio entonces, a los tres meses me pasa lo de la arritmia y a los cinco meses me agarró COVID”.

Además, mostró intentó aliviar la tensión con un pedido de disculpas forzado: “Sé que la vacuna está salvando vidas, pero lamentablemente hay personas a las que les cae mal y por ahí les cae bien. Yo conozco gente a las que les cayó mal. Pido perdón a los que se ofenden”.

Sobre las declaraciones de Kun Aguero y la vacuna: que cada uno decida si sirve o no sirve. El asunto es que NO sea obligatoria. — Gabriel Zanotti (@gabrielmises) March 3, 2022

¿Qué había dicho Agüero?

“Yo tuve como tres o cuatro veces coronavirus o sea que la vacuna no sirve para un carajo. Supuestamente te cubre... ¡la chota te cubrió!”, empezó en conversación con el streamer español.

“No digo que no hay que vacunarse, pero yo me vacuné en julio y en cinco meses me agarré covid de nuevo. Sabes cómo me dolía la espalda. Estaba más duro que Schwarzenegger. Me protegió cuatro meses y medio”, agregó.