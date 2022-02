El Kun Agüero y un mensaje para Putin sobre los ataques de Rusia en Ucrania: “Che, pa. Está todo bien, pero ¿te parece?”

Después de aquel divertido “vamo´ a jugar” que se hizo viral a mediados de 2020, al decirlo segundos después de reaccionar a una tremenda explosión que ocurrió en El Líbano, Sergio Agüero volvió a soltar una frase a su estilo en Twitch, en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene en vilo al mundo entero.

Agüero habló sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

El Kun, quien viene de realizar un exitoso evento de VALORANT con streamers en las oficinas de KRÜ Esports, les propuso a sus seguidores hablar sobre el conflicto bélico y hasta se candidateó para encontrar una solución. “Bueno, vamos a hablar. Se viene, posta, la tercera guerra mundial. ¿Ustedes que piensan?”, arrancó el ex delantero de Barcelona.

El Kun Agüero y un mensaje para Vladimir Putin sobre los ataques de Rusia en Ucrania. pic.twitter.com/8PfAGKbFBt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2022

Y siguió: “Yo la verdad que no sé nada, pero por que se le ocurrió atacar. ¿Había quilombo antes?”. Por último, Agüero manifestó: “¿Y si consigo el teléfono de Putin? Lo llamo y le digo: ‘¿Todo bien?’ No sé, quizás le digo: ‘Che, pa. Está todo bien, pero... ¿te parece? ¿Vamos a tomar unos mates? Yo no puedo tomar, pero le preparo. En una de esas, para”.

Las frases del Kun despertaron risas por parte de sus espectadores en Twitch, que fueron un poco más allá y le propusieron que se juntara con Lionel Messi para detener el conflicto. Sin embargo, el ex atacante de la Selección Argentina prefirió pasar a otros temas y reaccionó a la clasificación de Barcelona a los octavos de final de la UEFA Europa League.