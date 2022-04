Sabrina Carballo y el Chanchi se casaron en El Hotel de los Famosos: “Fuiste mi gran amor”

No todo es ficción en “El Hotel de los Famosos”, ya que la historia de amor entre Sabrina Carballo y Maximiliano Chanchi Estévez fue real. La actriz y el exfutbolista fueron pareja hace 15 años y en el reality tuvieron el casamiento que no pudieron tener cuando estaban juntos. En el altar, aprovecharon para decirse todo y sanar temas del pasado.

Estuvieron juntos cuatro años y, pese a todo lo que pasó y los años en los que ni siquiera hablaron, el cariño entre ambos permanece intacto. Incluso, Sabrina confesó que al saber que el Chanchi iba a ser uno de los participantes, se sintió segura porque “eran familia”.

Sabrina Carballo y el Chanchi se casaron en El Hotel de los Famosos.

A raíz de un juego en el certamen, fueron escogidos para celebrar su boda y ninguno de los dos se negó. Pero lo que para los demás era eso, simplemente un juego o la famosa “falsa boda” en ambos repercutió porque los hizo remover cosas del pasado.

Gabriel Oliveri, gerente del hotel, hizo de maestro de ceremonia. Por un instante, los novios se mostraron nerviosos con la situación y lo manifestaron a través de la risa. Y varias veces resaltaron la locura de “casarse con un ex en un reality”.

Pero a medida que avanzaba la boda, con todos los detalles que tiene que tener un casamiento, fueron tomándoselo más en serio. Y los sentimientos fueron aflorando y se manifestaron en las lágrimas, que una vez que se hicieron presentes no se fueron más.

Sabrina Carballo le pidió perdón al Chanchi por haberlo dejado hace 15 años atrás

“Esto tendría que haber sido hace 15 años, ellos tenían un proyecto de familia, de hijos, de mascotas y de una vida en común”, introdujo Oliveri y relató una charla ocasional entre los pretendientes, en el que se habían manifestado mutuamente que el amor que sentían permanecía intacto.

“Ella dejó entrever que se equivocó 15 años atrás porque sentía que no estaba preparada para el amor”, agregó, mientras la actriz escuchaba con una risa nerviosa. “Recuperar el amor es un milagro y ojalá se puedan unir en cuerpo y alma en esta ceremonia. Invito al novio a besar a la novia”, prosiguió.

Y pese a que Sabrina no quería, se dieron un tímido beso y luego se pusieron los anillos. El primero en hablar fue el Chanchi Estévez, quien no pudo ocultar su profunda emoción: “La vida nos da una posibilidad de revivir lo que no fue. Sos una mujer increíble, estuve super enamorado de vos. Gracias por regalarme este momento que hoy se hace realidad”, y se fundieron en un abrazo.

Luego fue el turno de Sabrina: “Fuiste sos y serás una de las personas más importantes de mi vida. Fuiste mi gran amor, conocí a esa persona que era mi extensión, que nos entendíamos con mirarnos. Soy una agradecida de la vida, de haberte conocido, haber estado con vos”. Y las palabras de la actriz hicieron que el Chanchi rompa en llanto.