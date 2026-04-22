Qué personaje infiel de las frutinovelas sos según tu fecha de nacimiento

En redes sociales como TikTok e Instagram se ha popularizado el contenido de las "frutinovelas", una tendencia viral que consiste en videos cortos donde frutas animadas creadas con inteligencia artificial protagonizan historias dramáticas al estilo de telenovela, es decir, infidelidades, traiciones y amores imposibles, con tono exagerado y cómico.
Al respecto, se volvió tendencia preguntarle a las diferentes plataformas de IA, qué tipo de fruta infiel serías según tu fecha de nacimiento basado en la interpretación de los rasgos de cada signo, según lo indica la astrología, además del simbolismo de las frutas.
A continuación te decimos qué respondió ChatGPT, para que sepas qué fruta infiel serías y te puedas unir al trend en las redes sociales.
¿Qué fruta infiel serías según tu signo?
- Aries: Chile/fruta picante
Impulsivo/a, intenso/a y de decisiones rápidas, incluso en el amor.
Dulce, fiel en teoría, pero si alguien le ofrece algo mejor, lo piensa.
Doble cara, sociable y cambiante. Nunca sabes con cuál versión te quedas.
Duro por fuera, sensible por dentro. Puede buscar refugio emocional en más de un lugar.
Apasionado/a y protagonista. Le encanta ser deseado/a por muchos.
Busca perfección, siempre encuentra “detalles” en otras opciones.
Encantador/a y coqueto/a, le cuesta decidirse por una sola persona.
Intenso/a, misterioso/a y muy pasional.
Aventurero/a, libre y sin ganas de atarse demasiado.
Estable en apariencia, pero con secretos bien guardados.
Diferente, impredecible y emocionalmente independiente.
Romántico/a, pero fácilmente se deja llevar por nuevas emociones.
Embed - Primer capítulo de esta fruti novela espero la disfruten