Qué personaje infiel de las frutinovelas sos según tu fecha de nacimiento

En redes sociales como TikTok e Instagram se ha popularizado el contenido de las "frutinovelas", una tendencia viral que consiste en videos cortos donde frutas animadas creadas con inteligencia artificial protagonizan historias dramáticas al estilo de telenovela , es decir, infidelidades, traiciones y amores imposibles, con tono exagerado y cómico.

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Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos aprendieron una valiosa lección

Al respecto, se volvió tendencia preguntarle a las diferentes plataformas de IA , qué tipo de fruta infiel serías según tu fecha de nacimiento basado en la interpretación de los rasgos de cada signo , según lo indica la astrología, además del simbolismo de las frutas .

Tu fecha de nacimiento puede indicar que personaje infiel de las frutinovelas podrías ser.

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A continuación te decimos qué respondió ChatGPT , para que sepas qué fruta infiel serías y te puedas unir al trend en las redes sociales.

¿Qué fruta infiel serías según tu signo?

Aries: Chile/fruta picante

Impulsivo/a, intenso/a y de decisiones rápidas, incluso en el amor.

Tauro: Fresa

Dulce, fiel en teoría, pero si alguien le ofrece algo mejor, lo piensa.

Géminis: Uva

Doble cara, sociable y cambiante. Nunca sabes con cuál versión te quedas.

Cáncer: Coco

Duro por fuera, sensible por dentro. Puede buscar refugio emocional en más de un lugar.

Leo: Mango

Apasionado/a y protagonista. Le encanta ser deseado/a por muchos.

Virgo: Manzana

Busca perfección, siempre encuentra “detalles” en otras opciones.

Libra: Durazno

Encantador/a y coqueto/a, le cuesta decidirse por una sola persona.

Escorpio: Granada

Intenso/a, misterioso/a y muy pasional.

Sagitario: Piña

Aventurero/a, libre y sin ganas de atarse demasiado.

Capricornio: Plátano

Estable en apariencia, pero con secretos bien guardados.

Acuario: Kiwi

Diferente, impredecible y emocionalmente independiente.

Piscis: Sandía

Romántico/a, pero fácilmente se deja llevar por nuevas emociones.