La reacción de Imanol Rodríguez cuando le recordaron el romance entre su papá y Sabrina Carballo

Esta semana en “El hotel de los famosos” estuvo de invitado José María Muscari, y fiel a su estilo entrevistó a cada uno de los participantes, con preguntas muy picantes, que pusieron incómodos a más de uno.

El director teatral comenzó a indagar en el pasado amoroso de los participantes e hizo resurgir nombres que sorprendieron a todos. En esta ocasión una de las entrevistadas fue Sabrina Carballo, a quien le recordaron que “has salido con varias personas que son famosas”.

“Y al principio, no sé, pienso en Miguel Ángel, justo tu papá, perdón, justo. O sea, que ella sería como tu mami ¿no?, ¿ella sería como tu mami?”, preguntó de forma punzante Muscari en referencia a Imanol Rodríguez, que dejó entrever que no le hizo ninguna gracia el comentario y mostró un silencio sepulcral que denotaba claramente su incomodidad.

Los romances de Sabrina Carballo.

“No, respeto a su mamá”, salió a aclarar la rubia, sin embargo, Muscari reiteró: “Tu madrastra…”, y continuó indagando sobre el pasado amoroso de Carballo: “Con Miguel Ángel, estuviste con Feinmann también, Luciano, el cantante”, agregó.

No, a Eduardo lo conozco pero no fuimos pareja. Salimos a comer, lo quiero, pero no”. Luego, hizo hincapié en la relación que vivió con el cantante Luciano Pereyra: “Con Luciano sí estuve. Te están tirando data”, admitió Sabrina. “No, me las sé todas. Digo, ¿cómo es cuando empezás una relación con alguien que tiene un perfil alto?”, consultó el panelista.

“En realidad, no pienso en eso, fluye, pero lo que sí siempre trato es de no hacerlo público nunca hasta que no me queda otra”, agregó Sabrina y recordó un par de anécdotas

Por último, indicó: “Con Luciano una vez me pasó que salíamos de un restaurante y había un montón de cámaras y yo lo solté de la mano y él se re ofendió porque yo lo había soltado de la mano”. “Y con el Chanchi también, un montón de veces nos invitaban a programas y yo decía no, no, y él me decía ‘pero si todo el mundo ya sabe que estamos juntos’. Yo le decía ‘no, porque no me gusta’”, sumó, con la mirada atenta de Estévez, su expareja.