Revelan que Sabrina Carballo dio un gran salto económico por entrar a El Hotel de los Famosos: cuánto cobra

La Pavada de Diario Crónica dio la información de que la actriz Sabrina Carballo aumentó en gran medida su caudal económico al ingresar al reality El Hotel de los Famosos. La actriz dejó todo de lado cuando escuchó la oferta del show: ella estaba protagonizando a Evita en “Eva y Victoria” con María Valenzuela, quien se encuentra atravesando un complicado momento de salud.

En dicha obra de teatro, Carballo recibía un sueldo fijo tres veces menor al que le paga Boxfish, productora del Hotel de los Famosos. Además, agregaron desde Crónica, los productores de la obra buscaban un reemplazo más económico, por lo tanto el abandono de Sabrina les ayudó para ajustar su presupuesto.

CHANCHI LE RECONOCIÓ A SABRINA QUE LE FUE INFIEL

Esta semana en el Hotel de los Famosos se dio un tenso ping pong de preguntas y respuestas entres Sabrina Carballo y Chanchi Estévez, quienes estuvieron en pareja durante muchos años. Alex Caniggia les propuso a todos que hicieran una ronda de preguntas picantes a sus compañeros.

Tocó el turno de Sabrina quien le consultó al ex delantero: “¿Me fuiste infiel?”. Estévez le pidió a Carballo que le definiera qué es ser infiel. “Besar o tener algo sexual con otra mujer que no sea yo”, le explicó ella. Y, finalmente, el ex Racing reconoció que la había engañado. “Salimos de acá y sabés cómo vamos a charlar. Esto no queda acá”, advirtió Carballo. Y completó: “Vos sabés que todos los que te querían te dejaron de querer con tu respuesta”.