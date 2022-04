Silvina Luna regresó a El Hotel de los Famosos tras permanecer internada

Tras el susto que se pegaron en El Hotel de los Famosos por la salud de Silvina Luna, la actriz retomó su lugar y fue momento de celebración. Silvina permaneció internada por una semana y regresó al hotel para sorprender tanto a sus compañeros como a los espectadores del reality.

Sin demasiados detalles al respecto, la semana pasada la actriz decidió salir del lugar, donde conviven más de una docena de famosos, debido a problemas de salud. Ahora, con su regreso, promocionó detalles de la situación que vivió y cómo deberá ser su vida de ahora en más.

“¡Estoy volviendo! No lo puedo creer... Abro la puerta del hotel y siento muchos nervios de volver a encontrarme con mis compañeros”, relató la actriz, frente a cámara, con una sonrisa triunfal de poder retomar su lugar.

Al primero que sorprendió fue a Alex Caniggia, quien estaba durmiendo en la habitación de huéspedes cuando ingresó. En la misma habitación estaban Sabrina Carballo y Pato Galván, a quienes le compartió lo ocurrido en los últimos días en los que permaneció lejos del hotel.

“Me fui de acá al hospital y del hospital acá, sin escalas. No pasé por casa”, les reveló a sus compañeros cuando ingresó en la habitación.

Y luego, a solas con la cámara, amplió: “Estuve 5 días en cama. Hoy llegué y de a poquito estoy moviendo el cuerpo y volviendo a la normalidad de mi día a día”.

Silvina Luna sorprendió a sus compañeros llegando al hotel.

La figura de DivasPlay explicó a sus colegas que deberá tener ciertos cuidados para poder continuar estable de salud por el resto de la competencia. “Voy a volver con otros cuidados que, por ahí las dos primeras semanas, con la emoción, los pasé de largo, y que tienen que ver con más hidratación, comer sin sal y alinearme más con las comidas”, relató.

“También con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio y no tomar sol”, indicó. “Me cambiaron la medicación y me van a ver hinchadita de cara unos días por eso”, explicaba.

¿Qué sucedió con Silvina Luna?

La figura televisiva comenzó a sentirse mal luego del desafío de la segunda semana entre los miembros del staff. Fue entonces cuando solicitó ver al médico del reality.

Le tomaron la presión y la tenía bastante alta, algo que según ella misma expresó, no es común. Además, la ex- Gran Hermano se había deshidratado por lo que le pusieron un suero. A esto se suma que presentó síntomas de mucho cansancio, moretones y dolores de cabeza alertando su malestar.

“Ayer me empecé a sentir peor y cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día, porque tenía la boca muy seca”, le comentó Silvina a Majo Martino sobre su salud.

La modelo habló de los cuidados que deberá tener de aquí en adelante para mantenerse estable en su estadía.

“Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. Todo bien igual, no quiero llorar”, contó mientras sus compañeros la consolaban. Luego tuvo que despedirse de todos para partir rumbo al hospital y ser internada.

Cabe recordar que Luna arrastra las secuelas producidas por la intervención en los glúteos que se realizó en manos del doctor Anibal Lotoki. El médico fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves” en una denuncia conjunta que la modelo inició junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.