24 de junio de 2026 - 11:45

El secreto de la cáscara de palta: por qué nunca deberías tirarla si tenés plantas en el jardín

La cáscara de palta puede convertirse en un gran recurso para el jardín. Especialistas en compost y fertilización casera explican cómo aprovecharla en tus plantas sin gastar de más.

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Por Ignacio Alvarado

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La razón está en su composición. Tanto la cáscara como el carozo contienen materia orgánica, minerales y compuestos que, una vez descompuestos, pueden enriquecer el sustrato, mejorar la estructura del suelo y aportar nutrientes al ecosistema de las macetas o canteros. No se trata de un fertilizante mágico ni instantáneo, pero sí de un recurso muy útil dentro de una lógica de jardinería más sustentable.

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Cómo usar la cáscara de palta en el compost

La forma más efectiva de aprovechar la cáscara de palta es incorporarla al compost.

Al ser un material orgánico más duro que otras cáscaras, conviene cortarla en trozos pequeños para acelerar la descomposición. Mezclada con restos de frutas, verduras, hojas secas y algo de tierra, aporta volumen y nutrientes al compost casero. Con el tiempo, ese material se transforma en abono natural rico en materia orgánica, ideal para fortalecer raíces y mejorar la calidad del sustrato.

Lo mismo puede hacerse con el carozo, aunque en ese caso conviene rallarlo, partirlo o triturarlo antes.

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Infusión o agua de remojo para enriquecer la tierra

Otra opción casera consiste en dejar trozos de cáscara en remojo durante varias horas y usar esa agua para regar determinadas plantas.

No reemplaza a un fertilizante completo, pero puede funcionar como un pequeño refuerzo dentro de una rutina de cuidado más amplia, sobre todo en macetas con sustrato empobrecido.

Cáscara seca y triturada como aporte al sustrato

Si se deja secar bien y luego se tritura, la cáscara también puede mezclarse directamente con la tierra o con el compost.

Ese aporte mejora la estructura del suelo y suma materia orgánica a medida que se va degradando.

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Qué plantas pueden aprovecharla mejor

Las plantas ornamentales, las aromáticas y muchas especies de huerta se benefician del uso de compost enriquecido con restos orgánicos como la palta. Lo importante es no abusar y entender que estos recursos funcionan mejor como complemento que como solución única.

Un descarte que puede convertirse en ayuda para el jardín

La próxima vez que uses una palta, tal vez convenga mirar la cáscara con otros ojos. Porque detrás de ese residuo hay un recurso simple, natural y muy útil para el jardín. Y en tiempos donde cada vez más personas buscan cuidar sus plantas de manera sustentable, aprovechar lo que ya tenemos en casa puede ser una de las mejores decisiones.

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