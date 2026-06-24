24 de junio de 2026 - 11:10

Psicólogos coinciden: las personas nacidas entre 1945 y 1965 desarrollaron una resiliencia única apta para la vida adulta

Según la teoría de Laura Carstensen de la Universidad de Stanford, el cerebro de las personas mayores prioriza la información positiva para optimizar su bienestar.

Las personas que nacieron entre los años 1945 y 1965 desarrollaron estas características, según psicólogos.&nbsp;

Las personas que nacieron entre los años 1945 y 1965 desarrollaron estas características, según psicólogos. 

Foto:

Por Cristian Reta

Las personas nacidas entre 1945 y 1965 poseen habilidades emocionales superiores a las generaciones digitales actuales. Criadas en un entorno de incertidumbre socioeconómica y procesos lentos, desarrollaron una resiliencia mental y una capacidad de regulación emocional que les permite enfrentar crisis con menor pánico y una mayor resistencia a la ansiedad.

Leé además

pan de banana hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de banana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Andrés Aguilera
pan de yogur hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de yogur hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Andrés Aguilera

Esta ventaja no es un rasgo biológico de nacimiento, sino una construcción forjada por el contexto histórico en el que se criaron. Al haber vivido reconstrucciones globales y crisis económicas, su memoria vital les otorga una perspectiva temporal que las generaciones jóvenes, más vulnerables a la inmediatez, no poseen para entender que las crisis son temporales.

image

¿Qué explica la Teoría de la Selectividad Socioemocional?

La psicóloga Laura Carstensen, de la Universidad de Stanford, explica este fenómeno a través de la Teoría de la Selectividad Socioemocional. A medida que las personas envejecen, su percepción del tiempo cambia, lo que altera radicalmente la forma en que gestionan sus sentimientos. El cerebro empieza a procesar la información positiva de manera preferente, ignorando estímulos molestos o personas conflictivas para proteger la paz mental.

Esta capacidad de filtrar lo negativo permite a los nacidos en estas décadas salir de estados de enfado o tristeza con mayor rapidez que los jóvenes. Lo que a menudo se interpreta desde afuera como mal humor o dificultad para complacer es, en realidad, un agotamiento de fingir que nada les molesta. Han decidido dejar de actuar para satisfacer expectativas ajenas y priorizan acciones que resulten gratificantes a corto plazo.

image

El origen analógico como ventaja cognitiva

Otro pilar de esta fortaleza es su origen analógico. Al no haber crecido como nativos digitales, su autoestima no se construyó sobre la base de la aprobación externa o los algoritmos de las redes sociales. Esto les otorgó herramientas cognitivas para resolver problemas cotidianos y conflictos interpersonales mediante la empatía y la lectura del lenguaje corporal, habilidades que hoy resultan escasas en entornos dominados por la inteligencia artificial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una palabra muy común como respuesta durante una llamada puede ser utilizada de forma engañosa.

Nunca digas esta simple palabra cuando llamen desde un número desconocido: es fraude telefónico a futuro

Ansiedad cansancio y desconexión.

"Millones de personas quedan atrapadas": qué dice la neurociencia sobre "rumiar" pensamientos todo el día

Papel higiénico: la razón por la cual algunas personas han dejado de usarlo. 

Cada vez menos personas usan papel higiénico: expertos afirman que la nueva solución es mucho más higiénica

Ni un adiós adelantado ni una renuncia: esta es la razón por la cual las personas mayores regalan sus pertenencias. 

Cuál es la razón por la que muchas persaonas mayores comienzan a regalar sus pertenencias antes de los 80 años