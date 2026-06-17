17 de junio de 2026 - 11:45

Los jardineros coinciden: esta planta resiste el frío, necesita poca agua y florece durante meses

Los expertos en jardín, plantas y jardinería destacan al Pensamiento como una de las especies más resistentes y coloridas para atravesar el invierno.

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Por Ignacio Alvarado

Cuando las temperaturas bajan, muchas flores reducen su crecimiento o desaparecen hasta la llegada de la primavera. Sin embargo, existen algunas excepciones capaces de soportar el frío intenso y seguir ofreciendo color durante meses. Entre ellas, los especialistas en jardín, plantas y paisajismo destacan al Pensamiento (Viola x wittrockiana), una especie que se convirtió en una de las favoritas para balcones, patios y canteros durante el otoño y el invierno.

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Su popularidad no se debe únicamente a la belleza de sus flores. También se relaciona con su resistencia, facilidad de mantenimiento y capacidad para florecer incluso cuando otras especies atraviesan su período más difícil del año.

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Por eso, muchos jardineros la consideran una de las mejores opciones para quienes buscan resultados vistosos sin dedicar demasiado tiempo al cuidado diario.

La reina indiscutida del invierno

El Pensamiento se caracteriza por sus flores de colores intensos que pueden combinar tonos violetas, amarillos, blancos, naranjas y azules.

A diferencia de otras plantas ornamentales, tolera muy bien las bajas temperaturas e incluso las heladas moderadas.

De hecho, muchos especialistas sostienen que el frío estimula parte de su proceso de floración.

Poca agua y grandes resultados

Uno de los errores más frecuentes durante el invierno consiste en regar en exceso.

Los expertos en jardín recomiendan comprobar siempre el estado del sustrato antes de volver a incorporar agua.

En la mayoría de los casos, un riego cada siete o diez días suele ser suficiente cuando la planta se encuentra al aire libre.

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Dónde ubicarla para lograr más flores

Aunque resiste el frío, el Pensamiento necesita una buena cantidad de luz.

Las mejores floraciones se producen cuando recibe varias horas de sol directo o una iluminación abundante durante gran parte del día.

Esto permite conservar la intensidad de los colores y estimular la aparición de nuevos pimpollos.

El truco que utilizan los jardineros

Existe una práctica muy sencilla que ayuda a prolongar la floración.

Consiste en retirar regularmente las flores marchitas desde la base del tallo.

De esta manera, la planta concentra su energía en producir nuevas flores en lugar de mantener estructuras que ya completaron su ciclo.

Una planta ideal para quienes recién comienzan

Gracias a su resistencia, su bajo requerimiento de agua y su floración prolongada, el Pensamiento se transformó en una de las especies más recomendadas para principiantes.

Además de aportar color durante los meses más fríos, demuestra que un buen jardín no siempre requiere cuidados complejos ni inversiones importantes.

A veces, basta con elegir la planta adecuada para disfrutar flores durante gran parte del año.

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