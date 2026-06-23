23 de junio de 2026 - 22:15

Séneca explica la ansiedad en una frase: "Sufrimos más en la imaginación..."

Séneca, filósofo estoico, dejó una reflexión que sigue vigente más de dos mil años después. Su mensaje revela cómo la imaginación genera angustia.

Séneca se anticipó 2.000 años y propone una forma distinta de afrontar los problemas cotidianos.

Séneca se anticipó 2.000 años y propone una forma distinta de afrontar los problemas cotidianos.

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Por Lucas Vasquez

Hay frases que atraviesan los siglos porque describen con precisión situaciones que millones de personas siguen viviendo. Una de ellas pertenece a Séneca, quien escribió: “Hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos; sufrimos más en la imaginación que en la realidad”. La idea forma parte de la Carta 13 de sus célebres Cartas a Lucilio y continúa siendo una de las enseñanzas más conocidas del estoicismo.

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En ese texto, el pensador romano explica que la mente suele adelantarse a los acontecimientos y construir escenarios negativos que, en la mayoría de los casos, jamás llegan a producirse. Esa tendencia puede aumentar la preocupación, hacer que el miedo crezca y provocar un desgaste emocional incluso cuando todavía no existe un problema concreto que resolver.

frase de séneca
Esta práctica ayuda a reducir el temor y favorece decisiones más racionales.

Esta práctica ayuda a reducir el temor y favorece decisiones más racionales.

Qué quiso decir Séneca con esta famosa reflexión

La enseñanza de Séneca parte de una observación sencilla: el ser humano dedica una enorme cantidad de energía a imaginar situaciones desfavorables. Antes de una entrevista de trabajo, un examen, una decisión importante o un problema familiar, es habitual que aparezcan pensamientos sobre todo lo que podría salir mal.

Para el filósofo, esa forma de anticipar el futuro termina siendo una fuente de sufrimiento innecesaria. No porque los problemas no existan, sino porque la mente suele exagerar su magnitud antes de que ocurran. De esa manera, la persona experimenta ansiedad por hechos que todavía no sucedieron e incluso por situaciones que nunca llegarán a hacerse realidad.

El estoicismo propone una actitud diferente

En lugar de dejarse llevar por la imaginación, recomienda analizar cada circunstancia con serenidad, separar los hechos de las suposiciones y concentrarse únicamente en aquello que realmente depende de uno mismo.

frase de séneca
Sigue siendo una de las enseñanzas más representativas del pensamiento estoico.

Sigue siendo una de las enseñanzas más representativas del pensamiento estoico.

La ansiedad anticipatoria y la importancia de vivir el presente

Uno de los conceptos que mejor resume esta reflexión es la ansiedad anticipatoria. Consiste en sufrir por adelantado al imaginar constantemente el peor desenlace posible, aunque no existan pruebas de que vaya a ocurrir.

  • Séneca advertía que las amenazas imaginarias suelen ser muchas más que los peligros reales. Por eso insistía en que la mente debía mantenerse anclada en el presente, evaluando cada situación con objetividad y evitando que el miedo se alimentara de hipótesis.
  • Esta enseñanza continúa siendo citada porque puede aplicarse a numerosos aspectos de la vida cotidiana. Desde preocupaciones laborales hasta conflictos personales o incertidumbres económicas, la filosofía estoica recuerda que no siempre vale la pena gastar energía en escenarios que quizá nunca lleguen.
  • Eso no significa ignorar los riesgos ni dejar de prepararse para el futuro. La propuesta consiste en actuar cuando corresponde, pero sin permitir que la imaginación multiplique el sufrimiento antes de tiempo.
frase de séneca

La frase de Séneca mantiene su vigencia porque pone el foco en un hábito muy común: anticipar desgracias que aún no existen y su invitación es clara, como distinguir entre los hechos y los temores, concentrarse en el presente y evitar que la imaginación tome el control de la realidad.

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