Los termos rotos no los tires, son un tesoro para renovar la decoración de tu casa durante el invierno

Los termos que ya no conservan la temperatura suelen terminar olvidados en un armario o directamente en la basura. Sin embargo, estos objetos pueden tener una segunda vida mucho más útil y decorativa dentro del hogar. Los recipientes que dejaron de cumplir su función original pueden convertirse en elementos ideales para renovar ambientes durante el invierno.

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Reutilizar termos viejos permite aprovechar materiales resistentes que todavía conservan gran parte de su utilidad . En lugar de desecharlos, es posible incorporarlos a distintos sectores de la casa como piezas decorativas con personalidad propia.

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Muchos modelos presentan diseños, colores y acabados que encajan perfectamente en estilos rústicos, vintage o industriales, tendencias que suelen ganar protagonismo durante los meses más fríos. Además, esta práctica ayuda a reducir residuos y fomenta hábitos de consumo más sostenibles.

Una de las formas más simples de reutilizar un termo consiste en transformarlo en una maceta para plantas pequeñas. Su estructura alargada y resistente permite albergar diversas especies que aportan color y vida a los ambientes interiores cuando las bajas temperaturas limitan las actividades al aire libre.

Estas macetas pueden colocarse sobre mesas auxiliares , estanterías, escritorios, cocinas o cerca de ventanas para generar rincones verdes que aporten frescura visual durante el invierno.

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Cómo transformar un termo en una maceta

El procedimiento es sencillo y requiere pocos materiales.

Paso 1: limpiar el recipiente

Es fundamental eliminar completamente restos de yerba, café u otras sustancias que puedan afectar el crecimiento de las plantas o generar malos olores.

Paso 2: crear un sistema de drenaje

Se recomienda realizar un pequeño orificio en la base para permitir la salida del exceso de agua y evitar problemas de humedad en las raíces.

Paso 3: preparar el interior

Una capa de piedras o grava en el fondo favorece el drenaje. Luego se incorpora tierra fértil adecuada para la especie elegida.

Paso 4: incorporar las plantas

Las suculentas, los cactus y algunas flores pequeñas suelen adaptarse muy bien a este tipo de recipientes.

Las plantas ideales para decorar con termos reciclados

No todas las especies requieren grandes espacios para desarrollarse. Por ese motivo, los termos reciclados funcionan especialmente bien con plantas compactas y de bajo mantenimiento.

Entre las opciones más recomendadas aparecen:

Suculentas.

Cactus pequeños.

Lavanda en variedades compactas.

Romero ornamental.

Plantas aromáticas de crecimiento reducido.

Flores de temporada.

También es posible combinar distintas suculentas dentro del mismo recipiente para crear pequeños jardines decorativos capaces de aportar textura y color a cualquier ambiente.

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Ideas para aprovecharlos durante el invierno

Además de utilizarse como macetas, los termos pueden convertirse en protagonistas de la decoración invernal.

Centros de mesa originales

Con ramas secas, flores artificiales, piñas decorativas o luces LED, un termo reciclado puede transformarse en un centro de mesa atractivo para el comedor o la sala de estar.

Decoración para balcones cerrados

Los recipientes pueden utilizarse para crear composiciones vegetales que aporten vida a espacios reducidos durante los meses fríos.