Malena Pichot defenestró a Cinthia Fernández: “si me vas a insultar arróbame”

Durante las últimas horas, la pauta publicitaria recibida por Futurock ha generado un mar de polémicas y comentarios en las redes sociales.

Se conoció que la radio, dirigida por Julia Mengolini y al mando de periodistas conocidos en el ambiente, recibe una pauta mayor a 3 millones de pasos por parte del gobierno de Buenos Aires.

Claro que las críticas no demoraron en llegar, los móviles se instalaron en la puerta y sus integrantes fueron cuestionados. Y entre todas esas personas que criticaron este detalle, se destaca Cinthia Fernández.

Después de varios tweets sobre el tema, Cinthia Fernández se refirió directamente a Malena Pichot.

La modelo, quien ha mostrado un gran interés por la política y fue precandidata a diputada nacional, no se quedó callada frente a esta noticia y cuestionó en varios tweets las acciones de la radio y a Malena Pichot.

“Pichota sos una Cholula que te colgaste de la china Suárez para salir en los portales. Siempre que ves luz entras?”, escribió la ex candidata a diputada en Twitter, esperando que la humorista se hiciera presente.

Y no demoró mucho para que Pichot apareciera con su respuesta y dejara callada a la ex panelista.

Malena Pichot respondió a Cinthia en Twitter.

“La producción de tu programa mandó un móvil a la radio, yo sería muy feliz si no mandan ningún móvil más nunca jamás. Ya dijeron que querían volver hoy y les dijimos que no. Y si me vas a insultar arróbame”, escribió Pichot, consiguiendo más de 7 mil Me Gusta en la plataforma.

Cinthia Fernández contra Futurock

Anteriormente a la disputa entre la ex de Matías Defederico y su postura frente a lo ocurrido en la radio viene sumando aportes. Previo a los tweets dedicados a Pichot, Cinthia había hecho referencia a el origen de los fondos con los que Futurock se sustenta.

“No era que la armaban con el presupuesto de esos suscriptores incomprobables que tenían?… en qué quedamos señora del churro?”, escribió citando las palabras de Julia Mengolini en Twitter.

“Yo no tengo pauta como MENGOLINI, trabajo en todos los canales como panelista o bailarina. Tanto les pone nerviosaS mi opinión a las hippie con OSDE?”, escribió más tarde.

Qué ocurre con Futurock

“Sólo en el mes de febrero 2022, Julia Mengolini recibió $3.600.000 de pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires. Ella dice que su radio la sostiene el aporte de los oyentes, en realidad la sostiene con tu plata”, escribió el periodista Sebastián Turtora en su cuenta de Twitter, dando inicio a una disputa que se extendería en los medios.

“Supongamos que no es febrero, ¿en qué período recibe ese monto? ¿De qué otros organismos públicos se financia? ¿Por qué figura recibiendo en febrero? ¿Es un período mayor o menor? También recibe pauta para su página web”, agregó Turtora.

Julia Mengolini en Twitter.

Luego de que se desatara la disputa, la directora de Futurock decidió salir a la defensa de la radio y explicó en un extenso hilo de tweets su versión.

“Yo jamás cobré una pauta para mí, cosa que no puede decir casi ninguno de los “periodistas” de los grandes medios de comunicación. La costumbre del “sobre” en todas sus variantes es de ustedes, nosotros no tenemos nada que ver con esa práctica”, comenzó.

Julia Mengolini en Twitter.

“El principal sostén económico de la radio son nuestros queridos oyentes. Una comunidad de miles que hace una donación mensual. Una dinámica novedosa y con futuro para que los medios -alguna vez- se vuelvan a parecer más a sus audiencias y menos a sus oscuros financistas”, siguió.

Y sobre las pautas publicitarias, agregó: “Las pautas publicitarias -públicas y privadas- existen como en cualquier medio de comunicación de este país, están todas auditadas y son complementarias. (Pueden publicar lo que quieran. Pero publiquen todo. La de ustedes también.”

Julia Mengolini en Twitter.

“Nos quieren correr con la ética desde medios que tienen giles hablando de farándula pero que son el circo para que los dueños pongan jueces y presidentes. ¿Esa runfla que vive hace décadas del Estado nos va a correr a nosotros, que nos inventamos de la nada?”