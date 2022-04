Elba Marcovecchio tuvo su despedida de soltera a horas de casarse con Lanata y se filtraron varias fotos

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio están a solo horas de casarse, celebrarán su amor este sábado en la provincia de Buenos Aires con una fiesta de varios invitados, sin carnaval carioca pero con bastantes brindis para agradecer haberse encontrado.

El periodista tuvo su despedida de soltero y esta semana le tocó a la abogada despedir su soltería con un grupo de más de 10 amigas. Hubo exquisita comida, varias etiquetas de vino y champagne y hasta improvisaron un karaoke para divertirse.

Así fue la despedida de soltera de Elba, la novia de Jorge Lanata

El martes a la noche se realizó el evento en el restaurante Gardiner. La mujer se vistió de blanco mientras que sus invitadas estaban todas de negro. “Era la única angelita y ellas endiabladas”, comentó al aire de su programa radial Jorge Lanata.

Así fue la despedida de soltera de Elba, la novia de Jorge Lanata

Elba llevaba unas alas blancas de ángel que combinaban con su vestido cortito. Entrada la noche, cuando ya el clima era una fiesta, todas las presentes se pusieron gafas de sol y una vincha con orejas de conejo, simulando ser “chicas Playboy”.

Así fue la despedida de soltera de Elba, la novia de Jorge Lanata

Así fue la despedida de soltera de Elba, la novia de Jorge Lanata

En el grupo de mujeres, solo una es famosa: Gladys Florimonte, quien se presentó con su personaje Zulma. A la salida del restaurante las cámaras esperaban a la flamante esposa y se detuvo a contar cómo fue su noche.

Qué dijo la flamante esposa de Jorge Lanata sobre su despedida de soltera

Elba Marcovecchio enviudó hace unos años y no podía creer estar nuevamente enamorada y a solo unos días de pasar nuevamente por el altar. Según comentó en “Lanata sin filtro”, su noche festiva era armónica hasta que le dieron como regalo varios juguetes ¿sexuales?.

No, no es lo que todos pensábamos, se trataba de un micrófono turquesa con el que no paró de cantar, “quedé disfónica”. “Hicimos un karaoke improvisado, iba a ser todo reservado en la cava y terminamos en todo el restaurante, la gente estaba feliz, se reía, ahora en el lugar cuando vaya Jorge van a esperar un show”.

Así fue la despedida de soltera de Elba, la novia de Jorge Lanata

Elba se acostó tarde pero igualmente madrugó con Jorge y lo acompañó al estudio de radio y allí reveló cómo fue su evento cómo viven la previa a la boda. “Vos sabés que ahora sí, estoy nerviosa pero estoy feliz”, dijo la letrada a Eduardo Feinmann mientras que Lanata confió que él no. “Él no se dio cuenta. Lo tiene agendado en el calendario de Gmail, le puso ‘casamiento’”, confió la futura esposa.

La ceremonia es el 23 de abril, en Dok Haras de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires). Asistirán 120 personas. A las 20 es la celebración por iglesia y media hora después, el civil.

Jorge Lanata se casa el sábado 23 de abril y le puso nervioso la despedida de soltera de su novia

Jorge confesó que no se casa de apuro y que usará smoking pero que el color se sabrá recién el sábado, lo que le dio pie a Feinmann para hacerle una broma: “Si es blanco, vas a a parecer una heladera con freezer”.