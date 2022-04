Agustina Casanova caminó por Madrid con un vestido cut out hiper revelador

Agustina Casanova es de las periodistas más llamativas, su gruesa y sus atuendos más que sensuales hacen que sus fanáticos hagan zapping para verla y busquen su nombre en el mundo virtual para darle muchos Me Gusta. Desde hace años está en el noticiero de Telefe y en Instagram la miran más de 800 mil personas.

La comunicadora de 36 años tiene amplia experiencia frente a las cámaras de televisión porque además ha salido en C5N, E! y ESPN. Y también es muy buena para posar en sesiones fotográficas y enamorar a sus seguidores.

A diario sube a las redes los atuendos que usa para los programas o las presentaciones públicas que debe realizar aunque su viaje a España le sirvió de escenografía perfecta para mostrar su lado más sexy y caminar por las calles con looks infartantes.

Agustina Casanova conquistó a todos con un vestido cut out infernal

La periodista compartió con sus fans de Instagram un outfit que provocó miles de suspiros, los cuales se transformaron en Likes de los usuarios a sus fotografías. Agustina subió varias postales que impactaron y muchos se animaron a escribirle algo en los comentarios.

Se trata de un vestido negro cut out con el muestra mucha piel. Se ve a Casanova paseando por Madrid con unas botas negras de caña bien alta y la prenda única que deja a la vista que no lleva ropa interior. A través de los cortes que tiene en el lateral izquierdo se nota que no llevaba bombacha.

“Divina!!”, “Pura belleza!!”, “Elegante y bella mujer sos”, “Bellisimaaa Amiga!!! Una Diosaaa!!!!”, “Muy buenas fotos, estás muy hermosa con ese look, tú eres una verdadera diosa”, se puede leer en los mensajes que le dejaron a la mediática.