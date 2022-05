Locho Loccisano vs ‘La Familia’ en El Hotel de los Famosos: “Me van a nominar en todas”

Tras eliminar a Walter Queijeiro e insultarse con el grupo de “La familia” el lunes por la noche, Locho Loccisano se expresó acerca de su vuelta al Hotel de los Famosos. “Me van a nominar en todas, así que a divertirse”, dijo.

Luego de tener una noche complicada en la que se descompensó y luego se insultó con sus compañeros, Locho Loccisano volvió al hotel y el conductor, Chino Leunis, quiso saber cómo se encontraba. “Primero, me gustaría arrancar por Locho para preguntarle cómo fue la reinserción en el hotel después de un desafío en el que definitivamente dejó la piel”, consultó Leunis.

A lo que Locho respondió: “Lo primero que trato es de arrancar de cero, con respeto y buena onda. Después, si te llevás bien o te llevás mal, es algo natural del ser humano”.

“Hay gente con la que te llevas más y otra gente menos. Pero si tenemos la base, que es el respeto y la buena onda, creo que todo va a andar bien”, agregó.

A pesar de que parecía todo amor y paz, Locho dejó un palito para el grupo liderado por Chanchi Estevez, Alex Caniggia y Martin Salwe. “Estoy en una en la que todo me da igual. A la H (a la nominación) voy a ir igual de vuelta, me van a nominar en todas las posibilidades que me puedan nominar, así que a divertirse”, lanzó.

El hotel de los Famosos por El Trece.

Locho Loccisano insultó a “La Familia” y se descompensó en vivo

Luego de ganar el duelo contra Walter Queijeiro, quien fue el nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos, Loccisano explotó contra sus compañeros: miró fijamente a los miembros de “La Familia” y empezó a insultarlos a los gritos.

“A los 15 minutos de entrar al hotel y hablar con Pampita, ya me estaban gritando para que me vaya. ¿Qué quieren que haga?”, expresó.

Esto le provocó una descompensación que lo obligó a tener que ser atendido por los médicos, aunque eso no impidió que continuara insultando a “La Familia” detrás de cámara.

Ante lo planteado por Locho, el conductor Chino Leunis le preguntó a los participantes: “Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que le pasa a Locho?, ¿creen realmente que la actitud de Locho merece lo que ustedes están haciendo con él? Se los pregunto tratando de ser lo más objetivo posible”.

Loccisano es influencer y cantante

“Eso que hacen se parece a una situación de bullying escolar, hecho por chicos malos. Me parece que rozan la mala educación”, agregó el conductor.

Martin Salwe es uno de los participantes más polémicos del Hotel

Martin Salwe intentó defenderse: “Ojo con las palabras, Chino. Consideramos que ingresó mal al grupo, pero yo en ningún momento le falté el respeto”. Y agregó: “Acá estamos las 24 horas y hay cosas que vos no ves. Bullying es otra cosa”. Sin embargo, Leunis le advirtió que él ve absolutamente todo y que nota actitudes violentas.