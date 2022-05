Se conoció la importante cifra que Paulo Londra le tiene que pagar a su ex

Este martes, Ángel De Brito dio a conocer el documento del acuerdo entre Londra y su ex mujer. Todo pasó ante la sorprendida mirada de Ana Rosenfeld que es abogada de Rocío Moreno. La letrada pensó que De Brito estaba jugando con ella y desconfiaba que el conductor tuviese tal información ya que se había estipulado que la cifra no se daría a conocer. “¿Sabés como me llegó el expediente?” preguntó el conductor de LAM y acto seguido develó el misterio: “Por Instagram”.

Paulo Londra debe pasarle a la madre de sus hijas cerca de 450 mil pesos en concepto de manuntención y como parte de un acuerdo por el juicio que ella le inició en el que demanda una compensación económica por haber dejado su carrera de lado para acompañar al músico en su carrera.

De Brito publicó en su cuenta de Twitter el detalle de los ítems que entran en el acuerdo.

Acuerdo Londra~Moreno



$450.000 + TODOS LOS ITEMS DETALLADOS.

- Casa

- impuestos de la casa

- auto

- obra social de las 2 nenas y la madre

- banco de celulas madres

- colegio

- actividades extras — Angel (@AngeldebritoOk) May 11, 2022

Rocío habló después del encuentro con Paulo Londra

Este lunes, a la salida del tribunal, la joven habló en el programa Intrusos: “Es una mezcla de sentimientos, pero sí, ya se le dio fin a todo. Es difícil, pero ya estamos más tranquilas”. La mamá de Moreno también habló y se refirió al trabajo de las abogadas: “Hay muchas Rocío, y por muchas Rocío más. Estas mujeres han trabajado excelente y nunca nos abandonaron, estuvieron siempre con Rocío, conmigo, con la familia. Hicieron un trabajo brillante”.

“Es una victoria más que nada para mis nenas, que les aseguré un techo y estoy muy feliz por esto. Fue difícil verlo a él, porque una persona que yo amaba mucho, hoy en día lo desconozco, pero estoy feliz” sentenció Rocio visiblemente sensibilizada por toda la situación.

Paulo Londra y Rocío Moreno comenzaron su relación en 2015. En el 2019 se fueron a vivir juntos y un año después llegó su primera hija Isabella. El 2022 llegó con una nueva niña en la familia, Francesca, pero frente al auspicioso futuro laboral que se venía para Londra, su pareja se iba apagando.

El mensaje de Paulo

El músico no se ha referido al tema, pero publicó en sus redes una significativa foto en la que se lo ve a él con los ojos cerrados y la manos de una de sus hijas.

El mensaje en fotos de Paulo Londra tras el acuerdo con su ex

También publicó una foto de él con los ojos rojos y con el texto: “Desde hoy en adelante solo queda tiempos bellos”.