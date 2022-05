Qué dijeron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés después de anunciar su separación

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés sorprendieron a todos al anunciar su separación después de casi una década juntos, una familia ensamblada que disfrutaba de viajes y encuentros y un hijo en común, Lorenzo, el que sacó rasgos de ambos empresarios.

Según dicen fuentes cercanas al ex matrimonio, la decisión fue tomada hace unos días atrás y que el conductor y la modelo quedaron en buenos términos. De esta manera se termina la historia de amor que comenzó a mediados del 2012 y que dio mucho qué hablar.

Y este martes, Ángel de Brito puso al aire de “LAM” las voces de los mediáticos que decidieron seguir sus vidas por caminos distintos.

“Marcelo Tinelli, ¿estás separado?”, le consulta el conductor a quien fuera su jefe en los distintos realitys de “Showmatch”. Y por la misma vía de mensajes de WhatsApp, llegó la respuesta: “Sí, Angelito”.

Tinelli agregó: “No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien”. Se decía que el ex presidente del club San Lorenzo de Almagro estaba en el exterior pero él mismo se lo desmintió a Ángel.

Qué dijo Guillermina Valdés sobre su separación de Marcelo Tinelli

También por mensajes, Guillermina habló con De Brito para confirmar su crisis amorosa con Marcelo: “Hola Angelito, ahí los estoy leyendo, no estoy en casa. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo”.

Apenas terminó de leer, el conductor de “LAM” comentó: “Conociéndolos acordaron este discurso en común para contestarle a todo el mundo”.

Después de dar a conocer la noticia de la separación, se supo que Marcelo Tinelli no dará el presente en la gala de los Premios Martín Fierro que se celebrará este domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton.

“Marcelo me llamó y me dijo que no venía porque iba a estar afuera”, dijo Luis Ventura sobre el conductor que está nominado en Mejor Labor en Conducción Masculina. “ShowMatch” compite en Mejor Big Show y el jurado formado por de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín, están en la terna de Mejor Jurado de la TV por el “Bailando 2021″.

