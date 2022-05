Silvina Luna disparó contra El Hotel de los Famosos: “Es recontra tóxico”

El pasado lunes, Silvina Luna abandonó “El hotel de los famosos” luego de batirse a duelo con su amiga, Majo Martino, en el “desafío de la H”. La ex Gran Hermano no completó el reto, por lo que la panelista de espectáculos sacó la tarjeta que la habilita a continuar una semana más en el reality.

Tras ser eliminada, Luna apuntó contra el reality y tuvo palabras muy duras con el ambiente de la competencia y con algunas figuras en particular que, desde su punto de vista, hacen más difícil la experiencia del resto.

Silvina Luna abandonó el Hotel de los Famosos.

“Yo sé cómo opera. La familia vota según quién gane en el laberinto. Ellos quieren afuera a Locho Loccisano y a Walter Queijeiro porque no son parte. A Majo Martino también la van a rajar pronto”, aseguró en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez). Además, señaló que el grupo define la estrategia “según el rival”.

En esa misma línea, cuestionó el formato del reality y cómo la alianza entre algunos participantes complica al resto: “Como no vota la gente, sacan al que le cae mal a esa mayoría. No sé qué tan bueno es no estar en igualdad de condiciones. Llegás muy agotado y golpeado a las finales”, reconoció Silvina.

Silvina Luna se fue de El Hotel de los Famosos a hacerse chequeos médicos y volvió con todo al juego

Luego la modelo expresó su malestar al ver el reality con ojos de televidente: “Pensé que nos llevábamos todos bastante bien, que nos queríamos. Ahora lo veo y es recontra tóxico”.

Silvina Luna cautivó con un body blanco en redes.

Silvina Luna reveló su decepción con Martín Salwe luego de mostrarse a los besos

Fue notable como los sentimientos de Silvina Luna hacia Martín Salwe cambiaron de forma radical una vez eliminada de El Hotel de los Famosos, donde había iniciado un tímido romance. “No sé si es una persona que elegiría para seguir conociendo afuera”, reconoció Silvina en Socios del Espectáculo, según Ciudad Magazine.

Silvina y Martín en "El hotel de los famosos"

Adrián Pallares consultó a Luna sobre si le creía al exlocutor de La Academia, o si sentía que la había manipulado. “Estoy confundida, pero es problema del otro siempre. Yo creo que siempre hice lo que sentía, soy una mujer soltera, viví lo que estaba pasando ahí y me encantó. Después, bueno. Queda ahí en el juego”, se sinceró la actriz.

“La edad no tiene nada que ver, tiene que ver con la madurez de la persona y con los valores. Yo creo que él solo va a ir demostrando ciertas cosas. No estoy enojada, una vio ciertas cosas. Quizá ahí no me daba cuenta y después sí. Obvio que uno tiene emociones, sangre…”, concluyó Silvina Luna sobre Martín Salwe.