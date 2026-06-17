5 cenas saludables y livianas para dormir mejor durante la semana

La cena suele ser una de las recetas más importantes del día cuando el objetivo es descansar bien. Especialistas en nutrición, alimentación y salud del sueño coinciden en que una comida excesivamente pesada puede dificultar el descanso nocturno, mientras que ciertos alimentos ayudan a promover la producción natural de melatonina y serotonina, hormonas vinculadas con el sueño y la relajación.
Por eso, cada vez más personas buscan recetas que aporten saciedad sin generar digestiones lentas. Ingredientes ricos en triptófano, magnesio y vitamina B6 aparecen frecuentemente en las recomendaciones de nutricionistas para las últimas horas del día.
1. Rollitos de lechuga con pollo, palta y yogur
Esta preparación combina proteína magra, vegetales frescos y grasas saludables.
Las hojas de lechuga reemplazan las harinas tradicionales, mientras que la palta aporta magnesio, un mineral asociado a la relajación muscular. El yogur natural completa una cena ligera y muy fácil de preparar.
2. Tortilla de espinaca y claras con semillas de zapallo
La espinaca contiene nutrientes vinculados al descanso, mientras que las semillas de zapallo aportan triptófano.
Las claras permiten sumar proteínas de alta calidad sin incorporar exceso de grasas.
3. Merluza al horno con puré de calabaza
Los pescados blancos son una de las proteínas más fáciles de digerir.
Acompañados por puré de calabaza y un toque de jengibre fresco, ofrecen una cena reconfortante ideal para los días fríos.
4. Salteado de tofu o pavo con brócoli y almendras
El tofu y el pavo son opciones livianas que generan saciedad prolongada.
Las almendras incorporan magnesio y grasas saludables que complementan el plato.
5. Sopa crema de avena y verduras
La avena cocida en preparaciones calientes genera una sensación de confort muy valorada durante la noche.
Combinada con zanahoria, zapallito y puerro, se transforma en una cena completa y económica.
El hábito que potencia cualquier cena
Los especialistas recomiendan cenar al menos dos horas antes de acostarse y reducir el uso de pantallas durante los treinta minutos posteriores a la comida.
Estas pequeñas modificaciones pueden potenciar el efecto de una buena alimentación y mejorar significativamente la calidad del descanso.
Porque dormir bien no depende únicamente del colchón o de la rutina nocturna. Muchas veces comienza en el plato.