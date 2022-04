“Me arrepiento de operarme”: Silvina Luna, en su cena romántica con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

En la noche de este miércoles, Silvina Luna y Martin Salwe vivieron una noche romántica a la luz de las velas, donde disfrutaron de un momento a solas de complicidad. Luego de acostarse juntos, los participantes de El Hotel de los Famosos pudieron conectar desde un lugar más profundo.

La semana pasada, Silvina Luna y Martín Salwe pasaron juntos la noche en la suite de El Hotel de los Famosos. Las cámaras del hotel los captaron durmiendo muy pegados y abrazados. Aunque la actriz dijo que entre ellos no hubo más que unos mimos y un poco de “cucharita”.

Luego de este principio de histeriqueo, este miércoles ambos participantes compartieron de una cena a solas, con velas y exquisita comida, en donde pudieron abrirse y contar intimidades uno al otro.

Martin Salwe, periodista de la productora La Flia y que fue locutor en ShowMatch, empezó sincerándose al hablar de sus motivos por los que entró al reality. “Fue un momento que cayó justo en lo laboral. Al principio es como que no me encontraba, no era yo. Estaba como haciendo un personaje, estaba sacado”, expresó.

Ante lo contado por Salwe, Silvina le hizo una confesión. “Te juzgué. Pensé que eras de una manera, intenso, pendej.. pesado. Pero, después, cambiaste un montón”, dijo Luna.

Luego, llegó el turno de la ex Gran Hermano de revelar intimidades. “Yo soy desapegada por mi historia de mi vida. Pero lo que más extraño es estar conmigo misma, como esos momentos de soledad, de tomármelos para mí, de darme cosas que sé que me hacen bien y que tienen que ver con una vida más tranquila”, agregó.

Silvina Luna se fue de El Hotel de los Famosos a hacerse chequeos médicos y volvió con todo al juego

También se expresó acerca de sus problemas de salud, por sus cirugías estéticas. “Me arrepiento de haberme operado, de haber buscado la belleza a un nivel de exigencia y poniendo en riesgo mi salud. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría porque me cambió la vida para siempre”, reconoció.

Para terminar, Salwe habló de la difícil relación con su padre. “Yo visualizo una imagen que quiero que pase y no es por el premio, si no que quiero ganar la final para que suceda ese abrazo. Yo siento que ahí si va a suceder. Lo necesito”, dijo y se conmovió hasta las lagrimas.

El hotel de los Famosos por El Trece.

Silvina Luna le escribió una carta a Martin Salwe

Antes de que ocurriera la cena romántica, Salwe se encontraba pasando un día de mucho bajón. Entonces, el locutor le pidió que le escribiera una breve carta para levantarle el ánimo y lo que recibió lo dejó sin palabras. A pesar de que no mostró cuáles fueron las palabras de la modelo, reconoció que siente cosas y que son amigos con derecho a roce.