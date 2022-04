María Becerra y Tini Stoessel fueron censuradas en México por la canción “Miénteme”

En medio de las buenas noticias para Tini Stoessel, quien acaba de confirmar su romance con Rodrigo De Paul, llega esta bomba para su carrera musical. En las últimas horas se conoció que su canción Miénteme, la cual interpreta junto a María Becerra, fue censurada en México por una polémica razón.

Relacionada específicamente a una situación social que se encuentra viviendo el país, el tema de ambas artistas fue cancelado y no será transmitido en las emisoras de radio.

Según se conoció en Socios del Espectáculo, esta censura está relacionada directamente a la ola de femicidios que enfrentan en el país centroamericano.

“Tini y María Becerra fueron canceladas por la canción ‘Miénteme’”, informó Rodrigo Lussich y agregó: “Es un gran hit que abre la puerta a toda Latinoamérica, pero no se transmitirá en la radio debido a la ola de femicidios del país”.

Las razones vienen ligadas directamente con la letra de la canción que, a pesar de ser todo un hit musical, consideran que expone a la mujer con diferentes frases que recita. Entre ellas: “Si la’ mirada’ mataran, tan-tan-tan Tú y yo no estaríamo’ vivo’ pa’ opinar”, y “Haz lo que tú quiera’ conmigo”.

“La sigue mucha gente a Tini. Es una chica sana, referente, amorosa con las fans… A nadie le gusta que le mientan. México es un país bastante machista. Es un tema muy complicado y, en este contexto, sumado a lo que pasó con ella y (Rodrigo) de Paul, creo que se hizo una mezcla y de ahí salta el tema de la canción, pero Tini no es responsable”, señaló Karina Iavícoli a modo de defender a la cantante y actriz.

No es la primera vez que algo así ocurre con una canción popular en Latinoamérica, sino que algo similar ocurrió con la canción Mayores de Becky G.

Tini Stoessel confirma su relación con Rodrigo De Paul

La cantante ha sido noticia en las últimas semanas después de que comenzaran los rumores de romance entre ella y el futbolista argentino, Rodrigo De Paul.

Pero después de tanta especulación, finalmente este lunes LAM dio a conocer las primeras imágenes de la pareja, cuando tomaron a ambas celebridades paseando juntas por Ibiza.

“Tini y Rodrigo se empezaron a seguir en Instagram en octubre del año pasado. Así se conocieron. Empezó todo por ahí, porque tenían amigos en común. Tuvieron un intercambio muy polite. Es que a Tini, así como la ven, es muy miedosa del quilombo”, relató Yanina Latorre.

Tini y Rodrigo De Paul juntos en Ibiza.

Después de varios desencuentros, retomaron el contacto en febrero y fue cuando parece que comenzó la relación. Sin embargo, aseguraron desde el programa que Tini siempre se mantuvo al margen para evitar conflictos.

“Ella siempre estuvo con dudas. Él le insistía, pero ella no quería quilombos. Tenía miedo. Dudaba porque él tiene hijos, quizás. Aparte el palo del fútbol ella no lo maneja: tenía un ex que era modelo, también (Sebastián) Yatra era cantante... Esto no es lo mismo para Tini”, explicó Latorre.