17 de junio de 2026 - 10:22

Dejar la llave puesta en la cerradura por la noche: por qué es un error de seguridad, según expertos

El hábito de dejar la llave en el bombín genera una tensión innecesaria en los resortes del cilindro y facilita el acceso a delincuentes en puertas con cristales.

Dejar la llave puesta por la noche puede parecer seguro, pero los expertos advierten que puede ser peligroso. Descubrí la razón.&nbsp;

Dejar la llave puesta por la noche puede parecer seguro, pero los expertos advierten que puede ser peligroso. Descubrí la razón. 

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Por Sofía Serelli

Muchas personas dejan la llave puesta en la cerradura por la noche con la idea de ganar seguridad o tenerla a mano ante una emergencia. Sin embargo, técnicos en seguridad y la policía advierten que esta rutina no solo es ineficaz contra robos, sino que también perjudica el mecanismo interno.

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El sentimiento de protección que genera ver la llave en la puerta es, en gran medida, ilusorio. La mayoría de los cilindros modernos instalados en viviendas son de tipo doble con función de emergencia y peligro. Este diseño permite que la puerta se abra desde el exterior con otra llave, incluso si hay una insertada por dentro. Por lo tanto, el supuesto bloqueo para intrusos no ocurre en estos sistemas.

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El impacto técnico en el cilindro de la puerta

Desde un punto de vista mecánico, mantener la llave introducida durante horas somete a los resortes internos a una tensión constante. Aunque los componentes están fabricados para miles de ciclos de uso, esta presión continua acelera la fatiga del material y puede provocar fallos prematuros o atascos. En lugar de proteger, se está restando vida útil a un elemento crítico de la seguridad del hogar sin obtener ningún beneficio real a cambio.

Otro riesgo crítico aparece en las puertas que tienen elementos de cristal. Los delincuentes pueden romper el vidrio con facilidad y, si la llave está puesta, solo necesitan introducir la mano para girarla y entrar sin esfuerzo. En estos casos, un hábito pensado para proteger se convierte en una facilidad directa para el robo. Además, aunque se utilicen otros métodos como el taladrado del cilindro, la presencia de la llave interior no supone un obstáculo adicional para el atacante.

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La recomendación de los expertos

Para garantizar una evacuación rápida en caso de incendio o emergencia médica, la mejor solución no es dejar la llave puesta. Los expertos recomiendan instalar sistemas con pomo giratorio interior o cerraduras de pánico. Estos mecanismos permiten salir siempre sin necesidad de llave, manteniendo la puerta bloqueada desde fuera.

También es fundamental tener un lugar fijo y accesible cerca de la salida para guardar las llaves. Esto evita perder tiempo buscándolas bajo estrés, pero las mantiene fuera del alcance de posibles intrusos. Las pólizas de seguro de hogar exigen que la puerta esté cerrada correctamente, pero no que la llave permanezca en el bombín.

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