La reina que “odia” la Vendimia es modelo y realizó éstas sensuales producciones de fotos

Cielo Giménez fue noticia en las últimas horas luego de que se viralizó un video en el que realizó polémicos y agresivos comentarios sobre Vendimia. La joven modelo representó al distrito de Ciudad de San Rafael en la fiesta departamental y fue elegida embajadora de la Ganadería por haber quedo en tercer lugar tras el recuento de votos.

Luego de que sus comentarios tomaron estado público, Cielo escribió una carta en la que pidió disculpas y presentó su renuncia como soberana distrital y como embajadora de la Ganadería. Es que la mendocina podría ser sancionada por el Municipio de San Rafael y ella buscó respaldarse ante esta situación.

“La p... de esto es que yo no tengo ni idea de la Ganadería. La verdad, Vendimia es una v..., no se metan a Vendimia, es una p..., horrible, asquerosa, no se metan “, es una de las frases que puede oírsele a Giménez decir en el video que se viralizó.

Según se supo, considerarán a partir de sus dichos en cuánto infringió la normativa vigente. Vale destacar que las candidatas firman un contrato previo a la elección.

“Al estar en el mundo del modelaje, yo conozco mucho a la mujer. Tienen menos compañerismo las c... estas, son un desastre”, expresó en relación a sus pares.

La carrera de Cielo Giménez como modelo

Tal como ella mencionó en su polémico video, la joven oriunda de San Rafael es modelo y en su perfil de Instagram compartió el portfolio con información y fotos de diferentes producciones que realizó con la agencia “Laure Moda y Evento“.

En su perfil comentó que mide 1,76, tiene 7 tatuajes y se especializa en el modelaje prêt à porter y vestidos de noche, trabajos de belleza, editoriales. Estudió en FM Models y actualmente es profesora de pasarela y técnica en la agencia " Laure Moda y Evento “.

Allí, en el mismo portfolio adjuntó varias fotos de sus producciones, una especie de currículum que suelen tener las modelos para que las conozcan y tengan en cuenta su perfil.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.

Cielo Giménez, la reina polémica de San Rafael que "odia" la Vendimia.