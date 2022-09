Jorge Taiana rompió el silencio de lo difícil que la pasó con Diego Maradona por su relación con Claudia Villafañe

Claudia Villafañe y Jorge Taiana son una de las parejas más estables del ambiente artístico pero siempre optaron por mantener un perfil bajísimo. La exesposa de Diego Maradona y el actor no se muestran públicamente juntos ni suelen hablar de su relación.

Por eso llamó la atención las declaraciones de Taiana en el ciclo “Sola en los bares” por Conexión Abierta donde habló por primera vez de su relación de hace 20 años con la mamá de Dalma y Gianinna Maradona.

Además reveló los agravios que recibió de parte de El Diez, quien lo apodó públicamente “tontín” y lo trató de “mantenido”.

Jorge Taiana fue claro al explicar sobre su relación bajo perfil con Claudia: “Pienso que lo personal no va de la mano con lo profesional, por lo menos para mí. Yo cuido mucho mis relaciones porque siempre tuve en claro una cosa: cuando a uno lo atacan, uno sabe cómo defenderse. Pero fuera de uno hay todo un entorno que sufre mucho”.

“Por eso no hablo ni digo nada porque del lado de la otra persona hay toda una familia. Yo no tengo ganas de eso, prefiero llamarme a silencio. Todo lo hablo en privado, no me gusta hacerlo público”, afirmó.

Jorge Taiana rompió el silencio y habló sobre su relación con Claudia Villafañe.

Y al hablar de los agravios que recibió, aseguró sin nombrar directamente a Maradona: “Yo siempre las cosas las analizo. Él me puede decir cosas feas (dijo señalando a un integrante del programa para ponerlo como ejemplo) y el problema lo tiene él, no lo tengo yo. A mí me pasaba eso, pero nunca contesté. Fue muy duro todo lo que viví”.

“Con la palabra uno puede herir mucho y yo, desde chiquito, mis padres me inculcaron, por vivir en el campo, me enseñaron la cultura del trabajo, y eso hago…después ‘qué digan lo que quieran’, dice la canción”.

Claudia Villafañe junto a sus dos hijas, Dalma y Gianinna Maradona (Instagram).

El motivo por el que Jorge Taiana no se muestra junto a Claudia Villafañe

Taiana contó por qué eligen no mostrarse con Claudia: “Son decisiones que uno toma en la vida y que muchas veces se dan naturalmente, en nosotros fue naturalmente”.

La pareja de Claudia asegura que suelen acompañarse en sus emprendimientos, pero que evitan a los fotógrafos. “Sí hacemos cosas juntos, pero como no subimos cosas juntos, tampoco nos sacan. Supongo que tiene que ver con un respeto mutuo, espero que así sea” cerró Taiana.

Quién es Jorge Taiana, el novio de Claudia Villafañe

Antes de instalarse en Buenos Aires y convertirse en un exitoso empresario teatral, Taiana dio sus primeros pasos en la actuación en Helvecia, un pueblo ubicado en el departamento de Garay, provincia de Santa Fe, donde pasó su adolescencia.

Más tarde, y luego de haber vivido también en la ciudad de San Lorenzo, se mudó a Rosario para estudiar Farmacia. Trabajó en una fábrica de cerámica industrial y en una aceitera. Luego se fue a Buenos Aires, donde de a poco fue formándose como productor de espectáculos.