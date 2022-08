Verónica Ojeda y Claudia Villafañe se cruzaron en “Argenzuela” y se sacaron chispas con sus gritos y reproches

Verónica Ojeda y Claudia Villafañe son las protagonistas de un nuevo escándalo que gira entorno a Diego Armando Maradona y su familia. La ex mujeres del ex deportista hablaron en vivo en “Argenzuela” y se dijeron de todo generando un momento escandaloso y hasta violento.

Hace unos días, Mario Baudry, el abogado de Dieguito Fernando y pareja de Ojeda, reveló en el programa de Jorge Rial que Claudia Villafañe, Dalma Maradona y Gianinna Maradona habrían sacado dos millones de dólares de una cuenta que El Diez tenía en Suiza.

Verónica Ojeda, Mario Baudry y Dieguito Fernando, listos para la gala de los Martín Fierro. (Instagram @veruojeda25)

Y con ese contexto tenso, Verónica decidió hacer un móvil para el ciclo de C5N; ella respaldó a su novio y apuntó también contra Claudia y sus dos hijas. Según la blonda, ellas destratan a Dieguito al decirle “el nene”

Qué le dijo Verónica Ojeda a Claudia Villafañe para hacerla enojar

Verónica Ojeda apareció en el vivo de “Argenzuela” y con la plena atención de Rial despotricó contra Claudia Villafañe por haber dicho hace tiempo atrás, que cada madre cría a sus hijos como puede, y es que acababa de circular una foto del niño haciendo el gesto de fuck you.

Mientras ella hablaba tranquila desde su hogar, avisaron que Villafañe quería salir al aire por teléfono para responderle y retrucarle todos sus dichos. “Vos sos la Madre Teresa de Calcuta siempre, vos nunca hacés nada, todo bien”, soltó Ojeda ante los primeros comentarios de Villafañe.

Claudia Villafañe se sinceró y dijo ser una abuela babosa de Benjamín y sus goles

Y con calma, Claudio empezó a responder a las acusaciones, la primera fue el dinero supuestamente robado: “Cuando los chicos se estuvieron repartiendo las cosas estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados. No sé qué pasó ahora. Estaba todo bien con todos los abogados, hasta que apareció el otro día Mario Baudry y dijo que yo cobré, con Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia. No sé de dónde salió esa mentira. Se los juro por mis nietos”.

El contrato por una marca de vinos en Europa, firmado por Dalma y Gianinna, también generó disputa y para defenderse, Claudia soltó: “Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso. Ustedes van a viajar”.

“Firmaron hace un año atrás”, saltó Verónica y la ganadora de “Masterchef Celebrity” replicó: “No fue hace un año. Pero no importa cuando se firmó, yo te conté lo de los vinos. La gente me llama a mí para los negocios y se lo paso a los abogados”.

Los cruces siguieron y en un momento, Verónica estalló: “¡Me cansa que sean tan hipócritas! Me cansa de que se hagan las buenas, estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no muestren lo que realmente son” e inmediatamente amenazó de llevar sus diferencias ante la Justicia: “Conmigo no, eh. Porque te vas a chocar con un hierro grande. Conmigo no”.

Y para cerrar la acalorada nota Ojeda expresó: “Y mi hijo se llama Diego Fernando Maradona, no el nene”.