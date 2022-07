Claudia Villafañe reconoció ser “una babosa” de su nieto Benjamín y lo dejó demostrado en Instagram

Claudia Villafañe fue durante muchas décadas la mujer de Diego Armando Maradona, era la referencia directa de la hoy empresaria de eventos y la gastronomía que disfruta de compartir el tiempo con sus hijas y su nietos. De hecho, confesó ser una adicta de todo lo que hace Benjamín Agüero, el primero.

El hijo de Gianinna Maradona lleva el fútbol en la sangre, su abuelo es el astro del deporte y su papá, el Kun Agüero es uno de los delanteros más aplaudidos en todos lados. Era casi imposible que el niño no se dedicara a lo mismo que sus referentes.

Claudia Villafañe se sinceró y dijo ser una abuela babosa de Benjamín y sus goles

En las últimas horas, Claudia mostró lo bien que juega a la pelota su nieto, filmó justo el momento en que Benja hace un gol en las inferiores de Tigre, el club donde entrena desde el mes de febrero.

En la publicación de Instagram se ve al menor de 13 años encarando al área con velocidad, amagando al arquero y anotando para su equipo. Y claro, Villafañe necesitó un babero para ese momento tan especial.

“Soy una abuela babosa por este golazo de @aguerobenja19. Y sí, por supuesto, pero más orgullosa me siento cuando me felicitan por lo compañero que sos, educado y buen amigo. Si este es tu camino ahí voy a estar para acompañarte como cada domingo con la sillita, el mate y los budines de la Tata”, escribió feliz Claudia.

Denise Dumas malinterpretó un mensaje de Claudia Villafañe y desató un escándalo mediático

La supuesta boda de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo fue uno de los temas de los que más se habló hace unos meses atrás. El rumor que se había instalado fue que la hija de Diego Maradona y el exfutbolista se iban a casar el 10 de mayo, pero aún no se pudo confirmar si realmente ocurrió.

Al aire de “Flor de Equipo” (Telefe), Denise Dumas contó que se habían comunicado con Claudia Villafañe y que dijo que estaba distanciada de su hija, algo que horas después la ganadora de “Masterchef Celebrity” se encargó de desmentir, muy molesta con la conductora.

“Dijo: ‘No me hablo con Gianinna, no tengo idea si se casa o no con Osvaldo’. Esta fue su respuesta: que no se habla con su hija y que no sabe si se está casando”.

En diálogo con el periodista Damián Rojo para Clarín, Claudia Villafañe desmintió esa información y le pidió a Denise Dumas que se retracte. “Yo no le mande nada a nadie, le pedí a Denise que desmintiera eso. Si no le mando carta documento”, respondió.

Denise hizo lo propio y le escribió a Pía Shaw para que en LAM desmienta la información que ella misma dio en Telefe. Allí, aclararon que lo que Claudia dijo fue “yo no hablo de Gianinna”, una postura que mantiene desde hace años cuando le preguntan por sus hijas.