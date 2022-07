Gladys La Bomba Tucumana intentó bailar como Shakira y solo logró una ola de críticas en redes.

Shakira pegó un nuevo hit en medio de su separación con Gerard Piqué. La cantautora lanzó “Te Felicito” junto a Raw Alejandro y en redes es tendencia el challenge en el que ella baila como un robot y Gladys La Bomba Tucumana no quiso quedar afuera, por lo que también intentó imitar a la artista.

La cantante de música tropical compartió el video en el que ella y una amiga tratan de hacer los pasos de Shakira. Y si bien muchos usuarios felicitaron a La Bomba por animarse, no faltaron las críticas a su baile donde la acusaron de hacer el “ridículo” y le pidieron que “madure”.

Fiel a su estilo, la artista hizo oídos sordos a los comentarios que hicieron sobre su video y se quedó con el momento divetido que compartió con su amiga.

“Es gracioso, pero ver a dos personas grandes haciendo el ridículo... Dejen de felicitarlas, digan la verdad. Si la van a hacer practiquen un poquito”, “jajajajaa se pasaron... parezco yo cuando quiero bailar como Shakira”, “Cringe”, “Vergüenza ajena señora jajajaja”, “Señora.....que hace.....”, comentaron filosos algunos usuarios en contra del video de la cantante bailando.

“Cada día estás más linda Gladis querida”, “Un poco de humor a la Vida...Genial!!!”, “y te animas a todooooo las felicito”, “quedó abajo Shakira”, “genias”, “Más lindas”, fueron otros comentarios felicitándolas por el divertido video.

La Bomba Tucumana, mostró una parte de su cuerpo que compararon con Jimena Barón

Desde hace un tiempo, la imagen de Gladys La Bomba Tucumana ha mostrado cambios que no dejan de sorprender a sus fanáticos. Desde que bajó más de 20 kilos, la cantante no para de compartir en sus redes sociales fotos presumiendo su nuevo cuerpazo.

Así, la diosa de la movida tropical visitó Pasión de Sábado y sorprendió con uno de sus looks más atrevidos. El atuendo elegido por Gladys consiste en un total black y se la jugó con una blusa transparente que dejaba todo su corpiño a la vista. Además, llevó shorts súper cortos y botas bucaneras como broche de oro.

Gladys, La Bomba y su lool total black.

“Mmm me gustó esta foto que me sacó mi amiga Daniela en Pasión”, escribió Gladys la Bomba junto a la imagen que tomó tras bambalinas y que no tardó en llenarse de comentarios y elogios por parte de sus fans.

“Parece Jime Barón”, “más bomba que nunca”, “cada día más linda”, “danos tu secreto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans.