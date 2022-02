Gladys La Bomba Tucumana lució su nueva figura y ¿dentadura?

La cuarentena de coronavirus fue una pausa en la vida de todas las personas pero hubo muchas que pudieron cambiar la pasividad por la acción y el ejercicio para así despejar la mente y volverse fuerte ante las adversidades. Entre este grupo se posicionó Gladys La Bomba Tucumana, quien se ejercitó a diario.

La nueva figura de la cantante revoluciona las redes sociales porque se la ve feliz, segura de sí misma y disfrutando de su lado más sensual ante las cámaras. Como lo hizo en la alfombra roja de los Premios Carlos 2022, en la que posó ante los flashes con un sex appeal único.

Gladys La Bomba Tucumana lució hecha un fuego con un vestido rojo en los Premios Carlos

Allí dejó ver que su transformación física continúa, que sus 20 kilos menos la ayudan a estar más contenta con ella misma y que su sonrisa no depende de ese número que arroja una balanza. Eso sí, en las fotos también luce su nueva dentadura, blanca extrema y con dientes todos igualitos, como si hubieran sido cortados con el mismo molde.

“Estoy más linda que nunca”, dijo ante los micrófonos de Farándula Show y comentó: “Soy una mujer de 56. Estoy espléndida y sin bombacha. Divina yo. Me bañé, me perfumé, todo hermoso”.

Cada vez que la Bomba comparte postales, muchos usuarios le preguntan o dan por hecho que ella consumió productos que la ayudaran a perder peso, cosa que la indigna. De hecho, ella denunció a una marca de estos polvitos mágicos que utilizaron indebidamente su imagen para promoción.

“Yo tengo arriba de mi cuerpo y de mi mente un cambio increíble producto de cambios alimentarios. Hago un gran sacrificio para sentirme bien”, cerró la artista que fue hecha un fuego a la premiación en Córdoba.

¿Qué pasó con Gladys la Bomba Tucumana en los Premios Carlos?

No todo fueron sonrisas en la premiación realizada en Córdoba ya que Gladys La Bomba Tucumana dio la nota con su enojo extremo y huida anticipada de la celebración. Perdió en su terna y se retiró diciendo: “Es una vergüenza”.

La cantante de cumbia y su compañero, el humorista Agustín Souza, eran los dos únicos nominados por “Cocodrilísima”, la revista de Omar Suárez. Y compitió en el rubro de “Mejor cantante femenina en espectáculo”.

No ganó el galardón ya que lo recibió Marcela Wonder por su actuación en “Así... vuelvo” y no dudó en irse del evento en medio de un fuerte enojo que quedó reflejado en el momento en que la prensa le pidió fotos e imágenes.

“Tengo frío y sueño...”, dijo mientras se acomodaba el vestido en la salida del recinto y ante la insistencia de los periodistas por saber el motivo de su partida, ella confió: “No, está bueno... nada más que ya vine, cumplí, estuve...”.

Gladys La Bomba Tucumana enojada tras perder en los Premios Carlos.

Si bien retomó la calma y dijo que quizás volvería en otra oportunidad dado que no le hicieron ningún daño, se exasperó nuevamente: “Yo me quiero ir porque yo estoy cansada, soy una mina grande, estoy cansada y realmente no estoy enojada con nadie”. A lo que sumó: “Ya pasó mi nominación y la de mi hijo que me importaba mucho y me voy por eso”.