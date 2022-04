Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo están en Mendoza y dieron un romántico paseo en caballo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo están juntos de nuevo y la calma parece haber llegado a sus vidas. La hija de Diego Maradona y el cantante de Barrio Viejo se escaparon por el fin de semana largo de Semana Santa a Mendoza y compartieron una romántica foto juntos.

Luego de haber anunciado su ruptura en enero de este año, y en medio de los rumores de casamiento, Gianinna y Osvaldo viajaron solos a Mendoza, sin hijos ni familia. El exfutbolista compartió en su Instagram una foto junto a su novia, una selfie que sacó la hija menor de Claudia Villafañe y el Diez, en la que ambos se ven felices, disfrutando de la montaña.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo pasean enamorados por Mendoza.

Los futuros esposos pasearon a caballo por un campo, que aparentemente sería del Valle de Uco. Y si bien no dieron detalles de dónde se están hospedando, la imagen es clara: están lejos de la Ciudad.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo pasean enamorados por Mendoza.

Claudia Villafañe habló de la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Días atrás, Claudia Villafañe fue entrevistada por Denise Dumas en el programa Flor de equipo, en la pantalla de Telefe, donde le preguntaron sobre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

“Ella está bien por suerte. Yo quiero la felicidad de mis hijas y, si Gia es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola”, dijo la ex de Diego Maradona sobre la relación de su hija menor con el exfutbolista en esta segunda vuelta amorosa.

Pero su declaración, que solo fue políticamente correcta, dejó intrigada a Nancy Pazos, quien la chicaneó diciéndole que no sonaba muy convencida con sus palabras.

Claudia Villafañe no habla de la vida de sus hijas. (Instagram).

Pero rápidamente Claudia intentó evadirla y explicó que “si ellas lo hablaran, no tendría problemas”, y agregó “Si mis hijas son felices, yo comparto la felicidad de ellas. Después me dicen ‘para qué hablás, si nosotros no hablamos de tus cosas’”, a modo de reto.

En tanto, sobre su rol como suegra, Villafañe confió que tanto Dalma como Gianinna la celan. “Creo que soy más compañera de mis yernos que de mis hijas por momentos. Ellas me lo recriminan un poco… Me dicen: ‘En vez de defenderme a mí, que soy tu hija, te ponés de su lado’”. “Yo les contesto: ‘Si no tenés razón, no te voy a defender’”, aseguró entre risas.