Jorge Rial y Mariana Brey enfrentaron los rumores de romance

En los últimos días, Jorge Rial y Mariana Brey enfrentaron rumores de romance y, se armó tal revuelo que decidieron rompier el silencio y contaron si están comenzando o no una relación, según Exitoina.

“¡Qué quilombo que armamos!”, expresó Mariana Brey, este lunes, en Argenzuela (C5N). Luego, Jorge Rial comenzó a explicar lo ocurrido. “Sábado. Estaba mirando Instagram y ella pone una foto haciendo nada, como hacemos todos. Entonces la veo y me acuerdo de la famosa frase de ella: ‘¿De qué trabajás?’”, introdujo el conductor, recordando dicha frase de la panelista para referirse a los manifestantes de partidos políticos que salen a marchar a las calles.

Mariana Brey y Jorge Rial

“Entonces cuando veo la foto le pongo ‘¿de qué trabajás?’ y riéndome. ¡Qué quilombo se armó!”, agregó. “Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...”, sentenció Brey, desmintiendo los rumores.

A todo esto, Rial disparó: “¡No necesito novia! ¡Estoy bien solo, no me hinchen las pelotas!”, dejando en claro que con su compañera de trabajo no hay intenciones amorosas.

Qué pasa entre Jorge Rial y Mariana Brey

Si bien los protagonistas del rumor desmintieron estar en pareja, durante el fin de semana, Vicky Braier, más conocida como Juariu, compartió en su cuenta de Instagram unas capturas que llamaron la atención.

La influencer expuso un sorpresivo intercambio de mensajes entre Jorge Rial y Mariana Brey y generó revuelo. “¡El día se puso lindo! Me voy preparando para encarar el verano. Voy despertando. Abriendo muy bien mis ojos para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ampliaré… ¿Y ustedes cómo se preparan?”, había escrito la periodista en su posteo, junto a dos imágenes muy relajada.

Las historias que Juariu compartió destacando el comentario de Jorge Rial en la publicación de Mariana Brey.

“¿De qué trabajás?”, preguntó con humor Jorge Rial. “Soy influencer, Jorge Rial. ¿Cuenta como trabajo? Ja, ja, ja”, contestó Mariana Brey. Además, estos comentarios coincidieron con que el conductor de C5N está soltero y la panelista alimentó rumores de crisis días atrás, cuando le preguntaron cómo estaba su vínculo con Pablo Melillo, su pareja, y dio una extraña explicación.