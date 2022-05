Itziar Ituño, de ‘La Casa de Papel’, disfruta vivir en Buenos Aires: por qué se queda todo el año

Itziar Ituño, más conocida como la inspectora Raquel Murillo de ‘La Casa de Papel’, se encuentra instalada en Buenos Aires, debido a que está rodando su próxima película ‘Pensamiento lateral’. “Todo es muy intenso”, reconoció la actriz, quien además explicó cómo hace para que no la encasillen con su personaje en la serie española.

La actriz vasca Itziar Ituño está filmando ‘Pensamiento lateral’, película de Mariano Heuter, en Buenos Aires. El film trata sobre unos secuestrados, liderado por César Bordón y Mauricio Paniagua, que mantienen cautiva al personaje de la española, una psicóloga que deberá usar sus capacidades como terapeuta para sobrevivir.

'Pensamiento lateral', el film que Ituño está grabando en Argentina

“Terminaremos la filmación sobre el 10 de enero”, aclaró la actriz, hasta ese día vivirá en Argentina y conocerá todos los rinconcitos de la city porteña. La española charló con TN y dejó algunas frases. “Es todo muy intenso, y con la aventura de que es la primera vez que estoy en Argentina, en Buenos Aires”, explicó.

Itziar Ituño fue una de las figuras invitadas al Comic Con Argentina 2022

“Estoy superfeliz. Tenía muchas ganas de venir, porque una ha visto mucho cine argentino y de repente, llega un guion con un personaje tan protagónico y además ¡en Argentina! Me dije que tenía que hacerlo como fuera”, dijo. Además, para tvshow reveló cuáles son sus films argentinos favoritos: “El secreto de tus ojos, Relatos Salvajes... La odisea de los giles, en Netflix”.

Itziar Ituño, en la Comic Con 2022. (Alejandro Guyot - La Nación)

En cuanto a si puede seguir actuando después ‘La Casa de Papel’, Itziar contestó: “Siempre hay vida. Y además es bueno cambiar para que no la encasillen a una. Como artistas podemos dar muchas caras y facetas distintas. Estaba bien que ya terminara la serie, hay que dejar las cosas antes de que cansen”.

“Cuando una tiene el lujo de elegir entre varios proyectos, elijo un poco desde la intuición, el corazón y contar historias que digan algo, no sólo que llenen un rato libre de la gente. Prefiero el riesgo, por eso me gusta el cine independiente. LCDP tenía su parte de fenómeno social que era para mí lo más interesante. Y tenía su crítica al sistema, también, con eso me quedo”, aclaró.

La actriz española brindó una charla en Comic Con 2022. (Alejandro Guyot - La Nación)

Por otro lado, para FiloNews contó cómo la recibieron en el país. “Para mí está siendo todo nuevo. Estoy feliz, encantada de esta aventura. Sabíamos lo que había ocurrido en Argentina con ‘La Casa de Papel’. Estar acá rodeada de fans me alegra muchísimo. Yo sé que es un clásico decirlo pero la verdad es que me están recibiendo muy bien, con un calor humano impresionante”, expresó.

Mientras tanto, Itziar aparecerá en ‘Intimidad’, que se estrenará por Netflix, una serie basada en un escándalo sexual con un elenco central femenino.

'Intimidad' se podrá ver por Netflix

Itziar Ituño contó cómo fue trabajar con Rodrigo de la Serna

Ituño interpretaba a Lisboa, y de la Serna a Palermo en ‘La Casa de Papel’, quien se incorporó a la serie en la tercera temporada. La actriz vasca habló sobre el día a día con el argentino en las grabaciones. “Me lo he pasado muy bien con Rodrigo. Es súper profesional, un actor como la copa de un pino, y aparte es una persona amable, generosa”, contó Itziar.

La Casa de Papel

“Me acuerdo que estuvimos tres o cuatro semanas atascados en una secuencia que no terminaba nunca, un tiroteo. Al final ya nos reíamos porque estábamos todos pasados de vueltas. Además es porque Rodrigo es súper gracioso. Estuvimos improvisando tonterías, cantando”, reveló.