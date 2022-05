Video: Lady Gaga leyó una carta de una argentina en pleno concierto

Lady Gaga recibió una “carta de amor” de un fan argentino durante uno de sus conciertos en Las Vegas y la leyó sobre el escenario. El emocionante momento fue capturado en un video que se viralizó rápidamente en TikTok.

“No creo en la gente que no sueña. Pero ni en el mayor de mis sueños me imaginé que iba a vivir momentos así con la persona que me inspira a ser quien soy”, escribió en el pie del video Pilu Prado.

La cantante bajaba por las escaleras y cuando se acercó al piano vio que una chica le pasaba una carta, Gaga se acercó y agradeció el regalo. “Gracias corazón, yo también te amo”, dijo.

El video

Qué decía la carta

La carta que le entregó Pilu Prado a Lady Gaga comenzaba diciendo “hola Gaga, mi nombre es Pi, ¿Cómo estás? Hice todo el camino desde Argentina”.

Luego continuó leyendo la carta: “gracias a ti me enamoré del jazz y creo que estás inspirando a toda una generación a hacerlo también” a lo que Gaga respondió “No soy yo son los autores, pero gracias”.

“Incluso me hice un tatuaje que simboliza el show. Verte disfrutar junto a la banda esparce felicidad a todo el mundo. Te amo, te veo el próximo verano”, concluyó la carta.

“Bueno cantaré esta canción en honor a ese disfrute. Lo hago, tienes razón. Me la paso genial con la banda cada noche y estamos aquí para esparcir amor y disfrute”, dijo Lady Gaga.