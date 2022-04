Graciela Alfano es una de las mujeres más lindas de la Argentina, que a sus 69 años está vigente en la televisión y los medios. La exvedette trabaja en Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lusshich y Adrián Pallares, y también tiene una gran interacción en redes con sus más de 700 mil fieles seguidores.

La actriz, que tuvo su mayor éxito en los ‘80, comparte en su Instagram las producciones de fotos que realiza, los looks que usa en los programas, pero también cada tanto se permite regresar al pasado a través de los recuerdos.

Fue así que Alfano sorprendió a sus fans al compartir la tapa que hizo para una revista, en la que luce una bikini negra y está arodillada, con sus manos apolladas sobre una especie de pileta, con un tigre a sus pies.

Graciela Alfano compartió una tapa de revista de los ‘80 en la que posó en bikini junto a un tigre real.

La artista no solo compartió el recuerdo de TVGuía, sino que contó que esa foto había sido tomada de esa forma, con el animal salvaje junto a ella, ya que en ese tiempo no existían los montajes. Y también aclaró que la foto salió sin retoques, los que hace años son comunes sobre las fotos de modelos y celebridades.

“En el Año del Tigre elegí esta tapa de Tv guía, una revista de los ‘80, lo más tremendo es que no era montaje, filtro ni photoshop”, comentó Alfano al pie de su publicación.

Y añadió: “Era un Tigre de verdad!!!! Y yo muy tranquila como si fuera un lindo gatito”, en realación a que no temió al hecho de posar junto al animal.

“Que tigresa”, “Ahora está más linda”, “Tremenda grace”, “Quien no soñó ser La Alfano???”, “Grace domando bestias desde siempre”, “Mujeres reales”, “El lindo gatito está re tranquilo...el tigre más o menos!”, “Siempre diosa nunca indiosa”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su foto del recuerdo.

Los secretos de Graciela Alfano para lucir espléndida

Diosa total, y fiel a su estilo mordaz, Graciela Alfano compartió en su cuenta de Instagram dos tips fundamentales “para estar deslumbrante”.

“No es necesario convertirse en un papagayo multicolor para estar diosa. Tu outfit no tiene que competir con tu personalidad. Vos sos la que tiene que brillar y no lo que te ponés”, sentenció.

Grace. Al respecto, recomendó: “Colores neutros (blanco, beige o negro) pueden sumar mucho más que un colorinche jajajajajajaja”.

Graciela Alfano posó para sus fans

Por otra parte, aconsejó: “Destacar escote o cola o whatever (lo que sea). Mostrar todo junto suele eclipsar tu magnetismo personal. ¡Confía en vos!”.

Las fotos de Graciela Alfano que se llevaron miles de likes.