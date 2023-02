Georgina Barbarossa sorprendió al relatar el acoso que sufrió de parte de Jorge Porcel estando embarazada

En las últimas horas, Georgina Barbarossa dio una particular entrevista en la que recordó el tormentoso momento donde sufrió de acoso por parte de Jorge Porcel. Ocurrió mientras estaba embarazada de Juan y Tomás, sus mellizos.

Georgina Barbarossa.

En esta ocasión, fue entrevistada por Marcelo Polino en su programa Polino auténtico (Radio Mitre). Como conductor de la entrevista, él recordó que Barbarossa fue una de las primeras mujeres del ambiente que habló sobre el acoso en el ambiente laboral.

“Yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir que viviste una situación de acoso”, aseguró Polino luego de referirse a que, en ese momento, no había movimientos feministas ni jóvenes de pañuelos verdes.

El actor y comediante Jorge Porcel

Por su lado, la actriz dio detalles sobre cómo vivió ese momento: “Cuando ocurrió todo, no dije nada y seguí trabajando porque no teníamos un mango con el Vasco. Pero fue algo desagradable, yo estaba embarazada y... ¡las cosas que me decía!”.

Anteriormente, Georgina habló del hecho en el programa PH: podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. Aclarando que fue uno de sus primeros trabajos, agregó: “La verdad es que la pasé muy mal”.

Recordando uno de los momentos más horrorosos que vivió con Jorge Porcel, la conductora lo contó con lujos y detalles sumando que estaban cantando una canción cuando él se acercó y la tocó: “Me metió la mano en la cola, mal (...) Cuando terminamos me fui corriendo al camarín y me puse a llorar”.

Georgina Barbarossa dio detalles sobre su relación con Alfa de Gran Hermano

Georgina Barbarossa reveló hace algunas semanas que tuvo un amorío con Alfa, el concursante de Gran Hermano 2022 de 60 años. “Nos vimos durante la pandemia”, dijo.

Georgina Barbarossa sorprendió con su pasado con Alfa

Walter, alias Alfa, fue uno de los participantes de Gran Hermano 2022 que más dio que hablar, ya que con sus 60 años se convirtió en el concursante más grande de todas las ediciones. Una mañana, en su programa ‘A la Barbarossa’, Georgina y sus compañeros analizaron el perfil del participante, quien se definió como seguidor de Donald Trump, la conductora lo defendió.

“No es facho. Yo lo conozco y es re seductor”, contó, sorprendiendo a la mesa. Y todos los panelistas quisieron saber si la había tenido un romance. “Hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles”, explicó. “Nos vimos todo 2020 y 2021, fue un agradable encuentro”, añadió, misteriosa.

Alfa en el debate. (Captura "Gran hermano")

“No me llevó a andar en moto, pero vino a casa con autos antiguos”, aseguró, sobre una de las citas que tuvo con él, aunque aclaró: “No fuimos novios”. “¿Lo conocés vestido o desnudo?”, le preguntó Analía Franchín. “Lo conozco mucho”, señaló Georgina.