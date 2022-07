Recién llegada a Tinder, Georgina Barbarossa contó que requisitos debe cumplir un hombre para salir con ella

Georgina Barbarossa dio un paso más en el camino de mostrar algunos detalles de su vida privada. La conductora contó que abrió una cuenta de Tinder, una aplicación que ayuda a conseguir citas con personas que tengan gustos similares.

En una entrevista para Agarrate Catalina de La Once Diez, Barbarossa confesó que ingresó al mundo Tinder. Además, reveló los requisitos que un hombre debe tener para conquistar su corazón.

Siempre mostrándose con humor, aclaró que actualmente no se encuentra en pareja pero que “tuvo un par de cosas”. A modo irónico, aclaró que “primero uno, después el otro”, lo que produjo una ola de carcajadas entre los presentes.

Cuando le consultaron sobre las formas modernas de vincularse amorosamente, comentó que no se proyectaría en una relación poliamorosa como lo hace Florencia Peña. Aunque antes de eso, aclaró que “no descarta anda”.

Un detalle que sorprendió a muchos fue la confesión de que conoció a una de sus exparejas a través de esta famosa aplicación de citas. Actualmente se encuentra trabajando duro en A la Barbarossa. “Estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme”, dijo.

“Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan”, dijo Barbarossa ante la consulta de los requisitos.

“Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”, agregó.

“Se pinchó... así que no cuento más nada”

Algunos meses atrás, Georgina reveló con mucho entusiasmo que se encontraba iniciando una nueva relación amorosa. A esa pareja la conoció por la misma plataforma que utiliza actualmente.

Tiempo después, en una entrevista con Gente comentó que no la relación no había dado frutos. “Ya no puedo contar más porque en el verano conté y se me pudrió todo. Ustedes son unos buchones (en referencia a la prensa). Se pinchó… así que no cuento más nada”.

Me empecé a divertir muchísimo, pero tampoco la vida pasa por ahí. No estoy todo el día pendiente del teléfono porque me muero. Entre los mensajes y todas las cosas que te llegan de información es como que… si viene el amor, fantástico”, cerró.