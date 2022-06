Desde hoy en Telefe: Georgina Barbarossa vuelve a la conducir un magazine después de 20 años

A partir de hoy, Georgina Barbarossa volverá a ponerse el traje de conductora después de 20 años en “A la Barbarossa”, un magazine de Telefe que irá de lunes a viernes a las 9.30. “Es muy importante decirle a la mañana a la gente `levantate que se puede’”, reflexionó con Télam acerca de este desafío.

“Me da una alegría enorme sentirme útil, hablarle a la gente y decirle `empezá con el pie derecho, siempre va a haber problemas pero también hay cosas maravillosas’, porque hay mucha gente sola que necesita que la escuchen y le hagan compañía”, contó la actriz en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Four Seasons de Retiro.

“A la mañana cuesta mucho levantarse -confesó- y eso que a mí me pudre madrugar, soy mujer de teatro, tuve que cambiar mi biorritmo un 180 por ciento, pero esta posibilidad es un regalo”.

“A la Barbarossa” no solo marca el regreso de la actriz a la conducción desde que a principios del milenio encabezó los magazines “Movete con Georgina”, “Georgina por las tardes”, “Venite con Georgina”, “Georgina y vos” y “Dale Georgina”. También es parte de una apuesta de Telefe, que lleva 53 meses consecutivos como la señal más vista entre los canales de aire, por actualizar sus mañanas de la mano de este envío seguido por el programa gastronómico de Ariel Rodríguez Palacios, “Ariel en su salsa”.

Luego de haber sido finalista de “Masterchef Celebrity 2″, Barbarossa estará al frente de un envío que, como todo magazine, combinará temas de actualidad, cocina y humor pero con una particularidad: a pesar de ser un estreno, estará acompañada por el staff de su antecesor, “Flor de equipo”, conformado por Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noe Antonelli y Analía Franchín. Los móviles estarán a cargo de Roberto Funes y la cocina de Rodrigo Cascón.

-¿Cómo te preparás para volver a conducir un programa después de 20 años?

-Estoy muy contenta, me siento útil. Es un regalo que me hace Telefe. Yo dejé de conducir cuando asesinaron a mi marido y estaba muy triste. Ahí nadie me contrataba porque no podés conducir estando triste. Podés actuar triste, porque hacés un personaje, pero conducir no porque es tu alma. Es como hacer un unipersonal, vos trabajás con el público y la energía de la gente. Por eso creo que después de tanto tiempo soy la persona indicada para decirle al público que se puede.

-Después de tanto tiempo sin conducir, ¿cómo ves hoy la industria televisiva?

-Me encontré con una industria que me provoca un dolor infinito por la poca cantidad de ficción que hay. Porque más allá de “El primero de nosotros” (Telefe, lunes a viernes a partir de las 23.15) con la que muero y soy fan, no veo ficción. Hay millones de actores y actrices maravillosos, grandes y jóvenes y es una lástima no poder verlos en la televisión porque no todo el mundo tiene plataformas.

-¿Cuál es el desafío de hacer un magazine en un país tan polarizado?

-No puede ser todo River-Boca porque no vamos a salir adelante nunca. ¿Sino qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand? (ríe) Fuera de broma, quiero que Argentina vuelva a ocupar el lugar que ocupaba. La gente necesita alegría, que le des ganas, se necesita gente “gánica” para salir adelante. Está polarizado pero yo lo veo como mi país, yo conocí otra Argentina, la de la cultura del trabajo, de la alegría. Ahora ves gente durmiendo en la calle, 50 por ciento de pobreza, pero hay cosas que pueden estar un poco mejor y, justamente, lo que yo propongo es que te levantes de la cama.

-Desde tu participación en “Masterchef Celebrity” se acercaron a vos generaciones más jóvenes con las que no tenías vínculo. ¿Cómo fue eso?

-Es re loco porque me empezaron a parar los chicos en la calle, salió un filtro en Instagram con algunas películas de la tía (NDR: el apodo que se ganó en el reality culinario donde ella aparecía con una peluca distinta en cada edición). Yo desde que nacieron mis hijos en 1987 dejé de hacer teatro a la noche y para poder estar más tiempo con ellos empecé con “Doña disparate y Bambuco” a la tarde. En ese momento las madres y las abuelas llevaban a los chicos pero esto de que me paren los propios chicos por la calle me da mucha ternura, me encanta porque no hay nada más honesto que los chicos.

-¿Cómo es trabajar con un equipo ya armado y que venía trabajando junto en otro programa?

-Para mí es un honor, todos cambiaron los horarios de sus trabajos para quedarse conmigo a las mañanas. Además, yo había compartido con ellos las veces que reemplacé a Flor Peña y me llevo brutal, además de que me siento contenida por un equipo que trabaja junto hace tiempo.